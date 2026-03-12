El dólar oficial retrocedió en la semana y quedó desalineado del avance global de la divisa

En la última rueda, el dólar mayorista subió cinco pesos y se ubicó en torno a los $1.400 para la venta, aunque acumuló una baja semanal de $16. La distancia con el techo de la banda cambiaria, fijado cerca de los $1.628, se amplió hasta el 16%, mientras el volumen operado superó los 447 millones de dólares.

En el mercado de futuros, los contratos alternaron subas y bajas, con proyecciones que ubican al tipo de cambio mayorista en torno a los $1.415 hacia fines de marzo. En la jornada, las operaciones totales superaron los 1.000 millones de dólares, en un contexto de volatilidad cambiaria persistente.A nivel minorista, el dólar cerró alrededor de los $1.420 en el Banco Nación, mientras los tipos de cambio paralelos mostraron comportamientos dispares. El MEP y el contado con liquidación registraron leves subas, en tanto el dólar blue retrocedió y volvió a ubicarse cerca del valor del oficial, reflejando las tensiones del mercado.