Dólar: el oficial supera los $1.400 y vuelve a tensionar el esquema cambiario

El tipo de cambio oficial avanzó $17,50 (+1,3%) y cerró en $1.417 para la venta, marcando su suba más importante desde comienzos de marzo. En el Banco de la Nación Argentina la cotización alcanzó los $1.440, mientras que el promedio relevado por el Banco Central de la República Argentina se ubicó en $1.440,61. A pesar del salto, el valor continúa lejos del techo de la banda cambiaria, fijado en torno a los $1.691,90.

En los dólares financieros también se observaron niveles elevados: el MEP se ubicó cerca de $1.455 y el contado con liquidación superó los $1.500, mientras que el blue cerró en $1.425. Sin embargo, el Gobierno se apoya en un dato que busca llevar tranquilidad: en lo que va de abril el mayorista apenas sube 0,7% y acumula una baja de 4,3% en lo que va de 2026.Detrás de esta relativa calma, el mercado identifica factores transitorios como el ingreso de divisas del agro, colocaciones corporativas en dólares y una menor demanda para atesoramiento. Desde el propio Banco Central, su vicepresidente sostuvo que la compra de dólares por parte de particulares volvió a caer por segundo mes consecutivo, tras el fuerte drenaje registrado en la segunda mitad de 2025.Aun así, las proyecciones privadas anticipan un sendero de devaluación gradual. Un relevamiento de FocusEconomics estima que el dólar oficial podría cerrar 2026 cerca de los $1.700 y aproximarse a los $2.000 hacia 2027. En ese marco, el desafío del Gobierno será sostener una de sus principales anclas —el tipo de cambio— sin que la presión inflacionaria y la acumulación de reservas vuelvan a poner en duda la estabilidad que intenta mostrar.