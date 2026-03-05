13.03.2026 / FORMOSA

Mala para Paoltroni: multa ambiental millonaria golpea a senador libertario en Formosa


La Justicia provincial ratificó una sanción superior a los $101 millones contra el senador nacional por La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, por desmontes ilegales y daño ambiental en distintas zonas del interior formoseño. El fallo confirmó la responsabilidad del legislador tras constatarse cambios de uso del suelo sin autorización y la remoción irregular de superficies boscosas




(R)La resolución judicial validó las actuaciones administrativas impulsadas por el Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, que había detectado extensas hectáreas desmontadas sin permisos o con intervenciones que excedían los límites habilitados. Los informes técnicos presentados durante el proceso acreditaron el impacto ambiental de las tareas realizadas y la violación de la normativa vigente.(R(

En primera instancia, la sanción económica se fijó en más de $101 millones, monto al que se sumaron intereses y costas judiciales. La medida se inscribió en el marco de la legislación provincial que regula la preservación de los recursos naturales y establece penalidades para quienes realizan desmontes sin la debida autorización.

Durante el proceso, la defensa del senador intentó evitar la multa mediante la invocación de los fueros parlamentarios y planteos de inconstitucionalidad sobre la normativa ambiental aplicada. Sin embargo, la Justicia rechazó esos argumentos y avanzó con la ratificación de la sanción, en un fallo que volvió a poner en el centro del debate la responsabilidad de los dirigentes políticos frente al cuidado del ambiente.

Lo más leído

1

Más de $5,3 millones la noche: el lujoso hotel donde se alojaría la selecta comitiva de Milei, junto a Adorni y su mujer

2

La crisis llegó a Tulipán: más de 200 despidos en la histórica fábrica de preservativos

3

Adorni bajo la lupa: polémica por viajes oficiales y un presunto vuelo privado a Punta del Este

4

Paolo Rocca desafía a Milei: inauguró una escuela con Lula

5

Anunciaron un paro de una semana en aeropuertos de todo el país: a quiénes afecta

Más notas de este tema

El peritaje compromete a Milei: detectaron mensajes con Novelli antes y después del escándalo Libra

13/03/2026 - CASO LIBRA

El peritaje compromete a Milei: detectaron mensajes con Novelli antes y después del escándalo Libra

Abren la primera investigación por los viajes de lujo de Manuel Adorni

12/03/2026 - ADORNIGATE

Abren la primera investigación por los viajes de lujo de Manuel Adorni

La Corte definió que el juez Martínez De Giorgi investigue la denuncia contra Bullrich por represión

05/03/2026 - Judiciales

La Corte definió que el juez Martínez De Giorgi investigue la denuncia contra Bullrich por represión

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.