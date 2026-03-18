Avanza la demanda de la PBA contra el Estado nacional por la deuda de ANSES

La Provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en su disputa judicial con el Gobierno nacional por los fondos adeudados al sistema previsional. Este martes se realizó una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que funcionarios bonaerenses reclamaron por la deuda que mantiene la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), que supera a la fecha los $2,2 billones.El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, asistieron a la audiencia convocada por el máximo tribunal de justicia para abordar la situación financiera que, de acuerdo con el reclamo, afecta a más de 17 millones de bonaerenses."Gracias a este espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia por el sistema jubilatorio provincial, que ya supera los $2,2 billones. El Gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo y se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril. Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento por parte del Gobierno nacional", expresó el funcionario de la gestión del gobernador Axel Kicillof. "Seguiremos insistiendo para recuperar los recursos que pertenecen a las y los 17 millones de bonaerenses", expresó López.Además, añadió: "Es importante recordar que el reclamo por los fondos adeudados por ANSES es apenas uno de los siete que tenemos contra Nación. Las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las y los bonaerenses, entre transferencias no automáticas y obras inconclusas, totalizan los $15,6 billones, por lo que desde la Provincia hacemos un esfuerzo enorme para seguir sosteniendo las funciones básicas del Estado bonaerense. Desde la gestión del gobernador Axel Kicillof seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra Provincia y recuperar los recursos que pertenecen a las y los 17 millones de bonaerenses".Cabe recordar que la provincia de Buenos Aires inició otras seis demandas al Gobierno nacional, entre ellas, por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).