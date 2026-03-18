Sesiones Ordinarias: el Senado inaugura su actividad con el debate de la designación de Lucila Crexell como embajadora

El Senado de la Nación inaugurará este miércoles, desde las 14, el periodo de sesiones ordinarias con el tratamiento de los pliegos de la senadora neuquina Lucila Crexell, que aportó un voto clave para aprobar la Ley Bases en 2024, propuesta como embajadora de Canadá; y del juez Carlos Mahiques, a quien el oficialismo tiene intenciones de extenderle 5 años más en su cargo.La sesión fue acordada en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que en ese momento la vicepresidenta Victoria Villarruel estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Nueva York. En el recinto, La Libertad Avanza también buscará aprobar el ingreso de los pliegos de ascensos militares y de embajadores para que sean tratados por la Comisión de Acuerdos Institucionales.La senadora por el Movimiento Popular Neuquino ya había protagonizado una primera controversia en 2024, cuando el Gobierno tenía intenciones de nombrarla como embajadora ante la Unesco, en medio del debate por la Ley Bases y versiones donde señalaba una negociación política muy cuestionada por los bloques opositores y la opinión pública.El caso escaló a un elevado nivel en la opinión pública, por lo que se desistió en su nombramiento y, casi dos años después, ahora llega al Senado una nueva propuesta, en este caso como embajadora plenipotenciaria, con destino en Canadá. El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno y, una vez ingresado, será girado a la Comisión de Acuerdos para su análisis técnico y político, antes de llegar al recinto para su aprobación o rechazo.El cuerpo, presidido por el senador riojano Juan Carlos Pagotto, deberá convocar a una audiencia pública con el juez Mahiques. Tras las exposiciones, la comisión emitirá dictamen y recién entonces los pliegos podrán ser debatidos en el recinto. En la misma sesión se prevé tratar tres convenios internacionales: dos firmados con Francia y Austria, y otro rubricado con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2009.