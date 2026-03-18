Javier Milei aseveró que la inflación mayorista "está bajando" y halagó a Caputo: "El mejor ministro de Economía de la historia"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que la inflación mayorista de febrero de 2026 fue del 1% con respecto a enero, y el primero en aplaudir fue Javier Milei, que esta semana reconoció que los precios minoristas subieron más de lo esperado. "Inflación mayorista a la baja. IPIM: 1%; IPIB: 0,7%; IPP: 0,7%. Toto, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina", escribió Javier Milei en X con una foto suya junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y los porcentajes publicados por el INDEC en las últimas horas.El Presidente cerró su mensaje con un "TMAP", que podría ser entendido como un guiño a los propios sino fuese porque es de público conocimiento que significa "todo marcha acorde al plan", un lema que comparte con sus funcionarios. Mientras tanto, el INDEC informó que el índice de precios internos al por mayor (IPIM) del segundo mes del año tuvo una desaceleración respecto a enero: fue del 1,7% y acumuló una suba de 25,6% en los últimos 12 meses.Días atrás Javier Milei reconoció en un discurso que la inflación minorista "es alta" y ofreció su explicación para este fenómeno. "¿La inflación es alta?, claro que es alta" admitió Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde elucubró sobre una supuesta inflación del "17000%" anual en el último años del gobierno de Alberto Fernández y se mostró confiado en que "en agosto seguramente la inflación esté comenzando con un 0".Ese sentimiento, el de la inflación minorista que empiece con un 0, es compartido por su ministro de Economía, Luis Caputo, quien la semana pasada afirmó que el Gobierno "esperaba" que el costo de vida se encareciera "en torno" a los 2,9%, como ocurrió, y que “no hay déficit fiscal y la inflación más tarde o más temprano llegará a niveles internacionales”. Si no es en agosto, como había adelantado Javier Milei, “será septiembre u octubre”, convino Luis Caputo.