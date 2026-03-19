El índice de confianza del consumidor tuvo en marzo una caída mensual e interanual de alrededor de 5 puntos

EL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC) CAE 5,3% EN MARZO

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La confianza del consumidor cayó 5,3% en marzo frente a febrero y 4,73% respecto del mismo mes de 2025, según los datos recientes publicados por Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella publicadas este jueves. Es el peor valor registrado en seis meses.El dato agrava un movimiento que ya se había insinuado en febrero, cuando el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Di Tella había caído 4,7% mensual y se había ubicado 6,1% por debajo del nivel de un año antes.En ese momento, además, la universidad había relevado una inflación esperada a 12 meses de 35,7% anual, un dato que ayuda a explicar por qué los hogares mantienen una conducta más defensiva frente al gasto.Se trata, básicamente, que quienes quienes deberían vender o comprar cosas en el mercado real no tienen confianza en hacerlo porque las condiciones de la economía no son las esperadas.Cabe señalar que el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 11,29%.Sin embargo, desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 18,06%.Sebastián Auguste, el director del CIF, afirmó que "por nivel de ingresos, el ICC disminuyó en ambos grupos de hogares", ya que "entre los hogares de ingresos bajos, la caída fue de 6,91%" y "entre los hogares de ingresos altos el retroceso fue de 4,71%".“Por subíndices, hubo caídas generalizadas. La Situación Personal registró la mayor caída mensual (–8,23%), seguida por Bienes Durables e Inmuebles (–4,58%). La Situación Macroeconómica mostró la disminución más moderada (–3,26%)", afirmó.Según Auguste, "agrupando los componentes del ICC por horizonte temporal, en marzo las Condiciones Presentes registraron la mayor caída (–6,48%), mientras que las Expectativas Futuras disminuyeron 4,45%”.“En términos regionales, hubo caídas en CABA y el GBA, mientras que el Interior registró un aumento mensual. GBA mostró la mayor caída (–9,35%), seguido por CABA (–6,99%), mientras que el Interior aumentó 1,26%", agregó.