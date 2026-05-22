22.05.2026 / ECONOMIA

Créditos fintech y familias ahogadas: la mora se disparó y ya supera el 22%

El boom de los créditos fintech en la Argentina empieza a mostrar su costado más delicado. Mientras más de 8 millones de personas recurren a este tipo de financiamiento para sostener gastos cotidianos, la morosidad se consolidó como una de las principales alarmas del sistema financiero, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo y las altas tasas de interés.




Según datos difundidos por la Cámara Argentina Fintech junto al Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la mora operativa de la cartera fintech —que contempla atrasos de entre 30 y 360 días— se ubicó en torno al 22%. Aunque desde el sector aseguran que el deterioro comenzó a estabilizarse desde noviembre de 2025, los niveles siguen muy por encima de los registrados por la banca tradicional.

El informe, elaborado en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, reflejó que el empeoramiento de la capacidad de pago avanzó en línea con el resto del sistema financiero. La desaceleración inflacionaria, combinada con tasas que permanecieron elevadas, encareció el crédito real y golpeó con fuerza a los sectores que dependen del financiamiento para llegar a fin de mes.

Pese a este escenario, desde la industria fintech rechazaron la idea de un “sobreendeudamiento” generalizado de las familias y sostuvieron que la situación podría mejorar si continúan bajando la inflación y las tasas de interés. Además, advirtieron sobre el impacto negativo que podrían tener futuras regulaciones sobre un sector que creció aceleradamente durante el último año.

El fenómeno deja al descubierto una postal cada vez más extendida en la Argentina de Javier Milei: millones de personas recurriendo a créditos rápidos para sostener consumos básicos, mientras el alivio prometido por el ajuste económico sigue sin llegar al bolsillo cotidiano.

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