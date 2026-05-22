22.05.2026 / Boletín Oficial

El Gobierno contrae deuda y gira $580.000 millones a PAMI en medio de la crisis por las prestaciones

En los considerandos se señaló que la medida tiene como objetivo que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.




El Gobierna gira $580.000 millones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) en medio de fuertes reclamos por cortes de servicio y falta de entrega de medicamentos.

En los considerandos se señaló que la medida tiene como objetivo que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

En concreto, esta decisión administrativa responde a la "crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto". La resolución lleva las firmas de los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman.

De acuerdo con la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el financiamiento se realizará mediante la ampliación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS) con vencimientos programados para el año en curso. O sea, esto implica que el Gobierno nacional tomará deuda para realizar el aporte.

El primer tramo del aporte, correspondiente al 33% del total, se integrará con letras que vencen el 31 de julio de 2026, con un valor nominal original de 173.672.159.684 pesos.

Un segundo tramo, también del 33%, se cubrirá con instrumentos con vencimiento al 31 de agosto de 2026, por un valor nominal de 164.037.509.356 pesos.

El 34% restante se completará con letras que vencen el 30 de septiembre de 2026, lo que representa un valor nominal de 187.363.497.440 pesos.

Los instrumentos financieros serán entregados a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.

La normativa establece que estas Letras del Tesoro deben ser "reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan", en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General para 2026.


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