El Riesgo País vuelve a escalar y los bonos en dólares profundizan su caída

El riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 630 puntos básicos en una jornada marcada por la presión sobre los bonos soberanos en dólares y la incertidumbre financiera. La suba del indicador se produjo en medio de un contexto internacional adverso y de la falta de señales claras en el plano local que permitan mejorar las expectativas del mercado.
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