Insólitas definiciones de Caputo: habló de daño psicológico y defendió la toma de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a generar polémica con una serie de declaraciones sobre la situación económica y el comportamiento de los argentinos frente al peso. Durante su exposición en el Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, el funcionario sostuvo que “la economía está en orden” y atribuyó parte de las tensiones financieras a un supuesto “daño psicológico” en la sociedad.
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