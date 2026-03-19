19.03.2026 / ECONOMIA

Insólitas definiciones de Caputo: habló de daño psicológico y defendió la toma de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a generar polémica con una serie de declaraciones sobre la situación económica y el comportamiento de los argentinos frente al peso. Durante su exposición en el Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, el funcionario sostuvo que “la economía está en orden” y atribuyó parte de las tensiones financieras a un supuesto “daño psicológico” en la sociedad.




El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a generar polémica con una serie de declaraciones sobre la situación económica y el comportamiento de los argentinos frente al peso.  En ese marco, ministro que endeudó al pais desde la gestión macrista defendió la estrategia oficial en materia de endeudamiento y aseguró: “Este es un Gobierno que no toma deuda. Lo que hacemos es tomar nueva deuda para cancelar la deuda vieja”. La afirmación buscó despejar cuestionamientos sobre la sostenibilidad del programa económico y la capacidad del país para afrontar sus compromisos externos.

El ministro también reconoció los últimos datos negativos en materia inflacionaria y remarcó las limitaciones del Gobierno para influir sobre la demanda de moneda local. “No podemos forzar a los argentinos a tener pesos”, afirmó, al tiempo que proyectó que el proceso de desinflación volverá a observarse en el corto plazo si se consolidan las variables macroeconómicas.

Además, indicó que el equipo económico ya tiene identificadas nuevas fuentes de financiamiento para cubrir los próximos vencimientos de capital de la deuda externa sin recurrir a los mercados internacionales. Según explicó, el objetivo es reducir costos y sostener el equilibrio fiscal en un contexto marcado por la incertidumbre y la volatilidad financiera.

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