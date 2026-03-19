Los mercados castigan el rumbo económico y el riesgo país se dispara en 2026

La última rueda de la semana se desarrolló bajo el impacto del recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente y la suba del petróleo, factores que presionaron a los mercados globales. En ese escenario, los activos argentinos volvieron a reflejar tensiones: los títulos en dólares registraron bajas generalizadas de hasta el 1,5%, encabezadas por el Bonar 2041 y el Bonar 2035, mientras el Global 2041 también operó en terreno negativo.

En paralelo, el riesgo país avanzó 3,5% y se ubicó en 623 puntos básicos, quedando al borde de marcar un nuevo máximo anual. La tendencia expuso la creciente desconfianza de los inversores frente al rumbo económico, en un contexto en el que las tasas negativas y la volatilidad cambiaria alimentan la búsqueda de refugio en activos dolarizados. En el mercado accionario local, el S&P Merval logró sostener una leve suba del 0,4% en pesos, impulsado por algunas acciones puntuales. Sin embargo, el comportamiento general resultó dispar: mientras Sociedad Comercial del Plata lideró las ganancias, Central Puerto encabezó las caídas. Entre los ADRs que cotizan en Nueva York predominó la tendencia bajista, con retrocesos marcados en Central Puerto, IRSA y un fuerte desplome de Bioceres Crop. El deterioro financiero coincidió además con datos que encendieron alertas en el frente externo. El superávit comercial se redujo a 788 millones de dólares en febrero, el nivel más bajo en nueve meses, producto de una caída de las exportaciones y un aumento de las importaciones. El dato sumó presión sobre las expectativas económicas en un escenario ya signado por la incertidumbre.