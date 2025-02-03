Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez de Love is Blind por el intento de femicidio a Emily Ceco

Santiago Martínez, el exparticipante del reality show Love is Blind acusado por el intento de femicidio de su expareja Emily Ceco, fue condenado este miércoles a 15 años de prisión, la misma pena que había solicitado durante la jornada de alegatos el abogado de la víctima.Tras conocerse la sentencia, Emily habló con periodistas y no pudo contener las lágrimas: “No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque obviamente está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz”.“Se hizo justicia por mí. Se hizo justicia por Nicole, se hizo justicia por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres, pero también lo sufrieron”, expresó.Consultada sobre el impacto de la condena, Emily reconoció: “Es bastante reparadora, muchísimo. Tengo quince años de tener paz. No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la justicia me acompañe también cuando él quede en libertad”.Hace un año y un mes, Emily Ceco denunció por violencia de género a su marido, a quien conoció dentro del reality. El juicio se llevó a cabo en Morón y su abogado, Roberto Castillo, pidió 15 años de prisión para Martínez por considerarlo “autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio en grado de tentativa agravado por ser en un contexto de violencia de género y también lesiones leves reiteradas”.El proceso judicial comenzó el miércoles pasado, pero tuvo un avance rápido luego de que la denunciante declarara por más de cuatro horas en los Tribunales de Morón. A lo largo de su exposición, reconstruyó cada uno de los episodios violentos que sufrió y cómo estos evolucionaron hasta el día en que el acusado la estranguló con la intención de acabar con su vida.Aunque el testimonio de la participante de Love is Blind fue clave, también pasaron por la sala de audiencia otros testigos. Uno de los más fuertes fue el padre del acusado, quien pidió que Santiago asuma la responsabilidad de sus acciones.