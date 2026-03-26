Pese a una suba de los salarios en enero de un 2,5% y perdieron contra la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el índice de salarios creció un 2,5% mensual en enero, por lo que el incremento se ubicó por debajo de la inflación de ese mes, que fue del 2,9%. Además, detalló que la suba interanual fue del 37,7%.En un informe, el Indec expuso que los salarios del sector registrado subieron un 2% mensual en enero, mientras que el aumento interanual fue del 29%. También informó que los del privado registrado crecieron un 2,1% en comparación con diciembre de 2025 y un 28,5% interanual. En tanto, en el privado no registrado aumentaron un 4,4% mensual en enero y un 28,5% interanual. Además, los sueldos de los trabajadores públicos registraron una suba mensual del 1,8%, con un alza interanual del 30%.El organismo cuyo director es Pedro Lines publicó el reporte después de que un estudio de la consultora Trespuntozero marcara que los bajos salarios y la desocupación son las principales preocupaciones de los argentinos bajo el gobierno de Javier Milei. Ante la consulta de "¿cuál es el principal problema del país a nivel nacional?", los bajos salarios (26,4%) y corrupción (25,3%) se ubican en primer y segundo lugar de un listado, donde medio ambiente y salud (0,3%), concluyen el mismo.Las primeras estimaciones de consultoras privadas anticipan que la inflación de marzo volvería a moverse en torno al 3% mensual, con la posibilidad incluso de ubicarse levemente por encima de los registros de enero y febrero, que habían marcado un 2,9%. De acuerdo con relevamientos preliminares, la dinámica de precios mostró comportamientos dispares durante el mes. La consultora Econviews informó que, en la tercera semana de marzo, su medición de alimentos y bebidas en supermercados arrojó un incremento del 0,8%. En ese período se destacaron subas en lácteos, mientras que los productos de verdulería registraron bajas. En el acumulado de las últimas cuatro semanas, el alza en ese rubro alcanzaría el 3,5%.Por su parte, EcoGo proyecta que la inflación general del mes se ubicaría en torno al 3%. Según su análisis, si bien los alimentos moderaron su ritmo en relación con semanas previas, dejaron de ser el principal factor de presión sobre el índice.En cambio, el impulso inflacionario estaría explicado por factores estacionales, como los aumentos en Educación, en el inicio del ciclo lectivo, y en Indumentaria, además del impacto de ajustes en tarifas de servicios públicos y combustibles. En la misma línea, la consultora LCG registró una desaceleración en los precios de alimentos durante la tercera semana del mes, con una variación negativa del 0,2%, tras dos semanas consecutivas de subas. Con estos datos, la dinámica mensual se ubicaría en torno al 3,1%, con un acumulado cercano al 2,4%.En paralelo, el presidente Javier Milei reiteró en las últimas horas su objetivo de reducir la inflación de manera sostenida e incluso eliminarla durante su mandato, en un contexto en el que los indicadores de corto plazo aún muestran cierta resistencia a perforar el umbral del 3% mensual.