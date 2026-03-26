Insólito: Milei celebró el trabajo informal a partir de un dato crítico del INDEC

El presidente, Javier Milei, salió este jueves a defender el trabajo en negro al compartir por redes sociales un cuadro del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que muestra la evolución del salario real en el empleo registrado y no registrado. "La casta tiene miedo...!!! (SIC) Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño. Por otra parte, la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible", posteó Milei en su cuenta de X. Milei celebró que el salario del sector privado no registrado, es decir el trabajo en negro, subió muy encima de los empleos público y del sector privado registrado (que siguen cayendo) y advirtió insólitamente que "la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible".Milei salió a defender el trabajo en negro como jactándose del dato que indica que en lo que va de su gestión no sólo aumentó el desempleo sino que se profundizó la precarización merced de las políticas económicas que impulsa desde la Casa Rosada en tándem con su ministro Luis Caputo. Así lo advirtió el Indec que la semana pasada desarmó el relato libertario y desmintió la supuesta creación de empleo que intenta instalar el discurso oficial. En el cuarto trimestre de 2025 el desempleo subió al 7,5%. Se trata de un aumento de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) en la comparación interanual y el nivel más alto desde 2020 cuando la economía todavía enfrentaba los efectos de la pandemia.Extrapolado al total de la población, la desocupación afectó a cerca de 1,7 millones de argentinos, lo que implica un incremento de 230 mil personas desempleadas frente a fines de 2024. Si se toma el gobierno de Javier Milei de punta a punta, el desempleo pasó del 5,7% al 7,5%, un avance de 1,8 p.p. Pese a que este no es el peor dato de la administración libertaria -entre enero y marzo de ese mismo año el indicador alcanzó el 7,9%-, sí es el más alto para un cuarto trimestre del año. Vale aclarar que esta distinción se hace por la estacionalidad de los datos.En los números finos, se observa una suba de la informalidad en torno a 1 p.p. (42% en el cuarto trimestre 2024 vs. 43% en el cuarto trimestre de 2025), mientras que la formalidad del empleo pasó del 57,8% al 56,9% (-0,9 p.p.). La tasa de empleo no registrado era de 41,4% al cierre de 2023. En tanto, la subocupación se mantuvo en el 11,3%, mientras que la sobreocupación se posicionó en 29,2%. Si bien el aumento del desempleo es generalizado, la región donde más creció el desempleo fue en el Área Metropolitina de Buenos Aires donde pasó del 7,2% al 8,6% (+1,4 p.p.), mientras que si se toman solo los partidos del Gran Bueno Aires (excluida la Ciudad de Buenos Aires) la tasa aumenta al 9,5%.A esta precaria situación en la creación de puestos de trabajo se suma a la crítica situación de los salarios reales, que se encuentran en un mínimo histórico: los registrados -entre públicos y privados- cayeron en 2025 un 2,1% real, mientras que desde noviembre 2023 acumulan una pérdida de 7,1% del poder adquisitivo, cálculo en base a datos de INDEC. Aunque desagregando los sectores, el público perdió 17,03% de su poder adquisitivo, mientras que los privados solo cedieron 1,55%.