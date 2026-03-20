Los 8 errores de Adorni en vivo que dañan su imagen, podrían perjudicarlo en la justicia y lo debilitan en su cargo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa su peor momento no sólo desde que integra el gobierno nacional sino que, probablemente, desde que decidió convertirse en una persona pública, primero como panelista y luego como militante político.Es que luego de que se conozca que llevó a su mujer de viaje oficial con el avión presidencial y un alojamiento lujoso en Nueva York pagado por todos los argentinos, sumó el viaje a Punta del Este en avión privado costeado por una productora que trabaja para la TV Pública que tiene bajo su órbita y empezaron a aparecerle propiedades de dudosa justificación económica, el funcionario libertario se presentó en conferencia de prensa para intentar defenderse sin responderle a la prensa sobre las múltiples acusaciones de corrupción que lo rodean, pero cometió al menos 7 errores graves que - recuperados por Carlos Pagni en su columna de La Nación - agigantan su imagen de corrupto ya medida en encuestas, podrían dañarlo judicialmente e incluso provocar que los hermanos Javier y Karina Milei le suelten la mano.La imagen de Adorni recibió, para colmo, impacto en la percepción pública y quedó reflejado en una reciente encuesta nacional de Innova que indicó que el 70% de los consultados lo considera corrupto.El relevamiento, realizado entre el 16 y el 19 de marzo sobre una muestra de 1.830 casos a nivel nacional, también mostró que apenas el 26% de los encuestados cree que el funcionario es honesto, lo que configura una brecha de percepción significativa en la imagen del vocero presidencial.En una conferencia de prensa en la que, básicamente, se negó a responder preguntas específicas de la prensa bajo la idea de que sólo lo haría ante la Justicia y no ante "apenas periodistas", Adorni argumentó que su patrimonio fue construido con dinero que tenía antes de ingresar al Gobierno.Sin embargo, cuando debió explicar por qué en su declaración jurada no aparecen determinados bienes, como la famosa propiedad en el country de Exaltación de la Cruz, se justificó en que esa declaración jurada todavía no había vencido. De ser así, reconoció sin querer que hay activos que omitió declarar y que poseía antes de entrar al Estado o que, en caso contrario, adquirió con recursos que logró ya como funcionario público.La coartada de Adorni es que la casa del country está a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, quien, como afirma Pagni, figura como monotributista. La pregunta es si esa propiedad está en la declaración jurada de la mujer, ya que por ser su cónyuge está obligada a presentar una, que aunque permanezca como información reservada en los archivos de la administración puede ser requerida por la Justicia.Adorni habló en la misma conferencia de prensa de su actual lugar de residencia y, al hacerlo, reveló que tiene un departamento que tampoco declaró. Pagni, risueño, recuerda que entonces "ya son varios inmuebles" y que "va en camino a ser Cristian Ritondo, quien acuñó, para risotadas de sus amigos de Mataderos, una frase memorable: ´Los escándalos pasan, pero las propiedades quedan´".La propiedad, ubicada en la calle Miró al 500, está a nombre del jefe de Gabinete, con lo cual hubo una omisión en la declaración o bien su patrimonio personal se multiplicó luego de acceder a la función pública a partir de diciembre de 2023.Adorni podría argumentar que con recursos que ya tenía compró esta nueva propiedad, pero el problema es que el otro departamento que tenía, el de la calle Asamblea en Parque Chacabuco (donde vivió hasta hace poco) está en venta pero al día de hoy no fue vendido.Cita Pagni en relación a dicha propiedad de Adorni en venta que en la declaración jurada figura con 115 metros cuadrados, pero se ofrece en Zonaprop con 191 metros cuadrados. Extraño.La conferencia de prensa también lo hizo entrar en un error respecto del viaje a Punta del Este. Ayer dijo que pagó la parte proporcional a su familia, como había señalado anteriormente, y que por lo tanto ese pago lo cobró su amigo Marcelo Grandio, contratista de la TV Pública, señal bajo la órbita del jefe de Gabinete.Pero aún no apareció, y él decidió no mostrar ni mencionar, ninguna transferencia a Grandio ni un recibo de Grandio a Adorni. Ni siquiera a la productora proveedora de la TV Pública. "Se habrán perdido en la mudanza de Asamblea a Miró", ironiza Pagni. Ni hablar del viaje de vuelta, dado que los Adorni regresaron solos, con lo cual la devolución del dinero por ese tramo a su amigo debería haber sido total.Por el tramo de vuelta de los Adorni a la Argentina, que no se sabe cómo el jefe de Gabinete le pagó a su amigo, apareció una factura con fecha del 9 de marzo. Esto tiene dos problemas: es 20 días después de que se realizó y, peor aún, el 9 de marzo se conoció la existencia de ese traslado, escándalo mediante.Adorni no ofreció respuestas ni mucho menos documentación respaldatoria de todas estas inconsistencias en el marco de su conferencia de prensa, que podría tener su antecedente más inmediato, en cuanto a lo perjudicial que resultó para un gobierno, con la recordada mesa compartida entre Marcos Peña, Luis Caputo, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger.Adorni no mostró escrituras de propiedades, facturas ni transferencias del pago de los vuelos. En cambio, culpó al periodismo y, casi en el mismo movimiento de tiro en el pie, dijo que no daría esa información y argumentó que está en manos del Poder Judicial. ¿Quiere provocar que, si terminan por conocerse esos datos, pueda aparecer el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques diciendo que las causas deben ser anuladas porque hubo filtraciones? Es que el ex jefe de los fiscales porteños ya recurrió a esa tesis para defender a Milei en las causas $LIBRA y corrupción en Andis.Adorni también aseguró que hay decisiones, como llevar a su mujer en el avión presidencial o viajar a Punta del Este en un jet privado pagado por un proveedor del Estado, que pertenecen a su vida privada. Pero olvida que como funcionario no tiene vida privada a la hora de realizar y justificar gastos.Lo raro es que, como le recordó ayer María Eugenia Vidal, en el pasado sí lo sabía. La ex gobernadora bonaerense estuvo rápida - se ve que lo recordaba con mucho rencor - en publicar un tuit en el que él la felicitaba por hablar de su separación porque “su vida privada es pública”.La otra gran idea de Adorni para intentar zafar es que el gobierno de Milei "puso la vara moral muy alta". Se lo espetó a los "apenas periodistas" que lo interrogaban. La verborrágica diputada Lilia Lemoine lo defendió en la misma línea. Si el patrón moral establecido por los Milei, entonces, es muy exigente y no es que esté mal o sea presuntamente un delito lo de Adorni, se pregunta Pagni entonces si "habrá que relajarlo para evitar nuevas tormentas".Según Pagni, antes de dar la cara, Adorni se coacheó con un equipo encabezado por Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, y "tros expertos en comunicación".La pregunta, entonces, es si lo prepararon así de mal sin querer o a propósito, habida cuenta de las profundas diferencias que el "Mago" tiene con Karina Milei, jefa política y espiritual de Adorni.