El hermano de Adorni bajo la lupa: la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una serie de medidas de prueba sobre Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.A partir de la, el fiscal pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni y otras medidas para conocer detalles sobre viajes y bienes. En primer lugar, ya convocó a la legisladora para que ratifique la acusación.La denuncia advirtiópor Francisco Adorni, quien llegó a la función pública -de la mano de su hermano- como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). En las últimas elecciones consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense e integra el bloque de La Libertad Avanza.En su declaración jurada correspondiente a 2024, el hermano del jefe de Gabinete declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) las siguientes posesiones:-50% de una casa de 162 metros cuadrados en City Bell, La Plata, adquirida el 20 de octubre de 2016 mediante un crédito, valuada en $38.790.000.-50% de un auto marca Chery Tiggo, modelo 2017, adquirido en octubre de 2023, y con un valor de $5.000.000-Entre bienes, depósitos y dinero en efectivo, declaró poseer $43.790.000, además de no tener deudas.En la declaración jurada de 2025, Francisco Adorni declaró un patrimonio neto de $80.500.000, según consta en la causa.Este incremento patrimonial de un año para otro se explicaría por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación, en un plazo de doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto aproximado de $60.000.000.En su denuncia, la diputada Pagano expuso que, si bien la adquisición del vehículo podría justificarse con los haberes percibidos como funcionario, su sueldo resultaría insuficiente para explicar el pago de las 12 cuotas del préstamo que canceló en apenas un año.En un dictamen de 19 páginas, el fiscal aclaró que, mientras que las menciones hechas por la legisladora sobre el jefe de Gabinete “no serán objeto de esta investigación”, dado que ya está sometido a proceso en una causa que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.