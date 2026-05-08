Caso Adorni: el propietario de la casa que alquiló Manuel Adorni en Indio Cuá reveló nuevos pagos en efectivo y contratos

El nuevo testigo reveló hoy que el contrato de alquiler se extendió, de palabra, por tres meses más, dado que se demoró la finalización de la remodelación. Por ese trimestre extra, el jefe de Gabinete pagó otros 2.400 dólares. Todos los pagos se realizaron en efectivo y en moneda extranjera.

Además, José Luis Rodríguez contó que ya le había alquilado su casa a Adorni poco tiempo atrás. Firmaron un contrato temporal en octubre de 2023, cuando aún Javier Milei no había sido electo presidente.

Manuel Adorni pasó enero y febrero de 2024 -ya designado como vocero presidencial- en Indio Cuá, lo que le costó 5.600 dólares. Ese monto se abonó antes de su llegada al poder

entre los dos contratos y la extensión trimestral, Adorni y su familia alquilaron en Indio Cuá durante 18 meses, por un total de 21.000 dólares. A esa cifra hay que sumarle el valor de las expensas de los dos lotes -el alquilado y el propio-, que rondarían los 600.000 pesos cada uno.

El fiscal federal Gerardo Pollicita le tomó declaración este miércoles a José Luis Rodríguez, el hombre que le alquiló una casa en el country Indio Cuá al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El testigo reveló nuevos gastos del funcionario, que se encuentra bajo investigación por enriquecimiento ilícito.La Justicia ya sabía que el funcionario nacional había pagado 13.000 dólares para hospedarse junto a su familia en un inmueble de ese barrio privado mientras, a pocas cuadras, remodelaba íntegramente la casa que había comprado por 120.000 dólares. Ese contrato comprendió un período anual, desde marzo de 2024 al mismo mes del año siguiente.La obra, a cargo del contratista Matías Tabar, costó 245.00 dólares y se llevó a cabo entre septiembre de 2024 y julio de 2025., indicaron las fuentes consultadas a Infobae.El testigo aportó sus conversaciones de WhatsApp con el jefe de los ministros y dejó copias de los contratos que firmaron durante los últimos dos años.De esta manera,A partir de los datos que se desprenden del expediente, a Manuel Adorni se le conocen erogaciones por al menos 380.000 dólares, solamente en el segmento de las propiedades.En cuanto a sus deudas, Adorni y Angeletti tienen compromisos por más de 335.000 dólares, que en su mayoría vencen en noviembre de este año.La causa judicial, a cargo del fiscal Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, busca establecer si el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni se corresponde con sus ingresos declarados. El funcionario tuvo congelado su sueldo de aproximadamente 3.500.000 pesos hasta principios de este año, cuando se lo duplicaron.