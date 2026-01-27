Los glaciares andinos pierden masa un 35% más rápido que el promedio global: la crisis del agua que amenaza a 80 millones de personas

El 98% de los glaciares andinos se redujo desde el año 2000

Perú es el caso más crítico: tiene más del 70% de los glaciares tropicales del mundo y ciudades como Lima, Arequipa y Huancayo dependen parcialmente del agua glaciar para sus sistemas de abastecimiento

La mayoría de las ciudades andinas no tiene alternativas de abastecimiento desarrolladas para el escenario en que el deshielo ya no alcance para cubrir la demanda estacional