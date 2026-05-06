Océano Atlántico: un estudio advierte que una corriente clave pierde fuerza

Una de las corrientes oceánicas más importantes del planeta podría perder gran parte de su fuerza durante las próximas décadas y alterar el equilibrio climático global. Así lo advirtió un nuevo estudio científico difundido en las últimas horas, que analizó el comportamiento de la llamada Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés). Según los investigadores, el sistema podría debilitarse hasta un 51% antes de finales de siglo si continúan aumentando las temperaturas globales y el derretimiento de hielos en el hemisferio norte. La AMOC funciona como una enorme “cinta transportadora” oceánica que mueve agua cálida desde regiones tropicales hacia el norte del Atlántico y devuelve agua fría hacia el sur. Ese mecanismo cumple un papel central en la regulación del clima mundial.La Circulación Meridional de Retorno del Atlántico es un sistema de corrientes oceánicas que influye directamente sobre temperaturas, lluvias y fenómenos meteorológicos en distintas partes del mundo. El proceso transporta calor hacia Europa y América del Norte, ayudando a moderar temperaturas y estabilizar patrones climáticos. Cuando ese sistema pierde fuerza, el impacto puede sentirse en múltiples regiones. Los científicos vienen siguiendo desde hace años señales de debilitamiento vinculadas al calentamiento global. El aumento de temperaturas y el derretimiento acelerado de glaciares introducen grandes cantidades de agua dulce en el Atlántico norte, lo que altera el equilibrio de salinidad necesario para mantener el funcionamiento de la corriente. El nuevo estudio sostiene que el debilitamiento podría acelerarse durante este siglo si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando.Los especialistas advierten que una caída significativa en la fuerza de la AMOC podría modificar los patrones de lluvias y temperaturas en distintos continentes. Entre los posibles efectos aparecen olas de calor más intensas, inviernos extremos en Europa, alteraciones en los monzones de África y Asia y un incremento de fenómenos climáticos severos. También podría impactar sobre ecosistemas marinos, producción agrícola y disponibilidad de agua en algunas regiones. Aunque los científicos aclaran que no se trata de un colapso inmediato, sí remarcan que las señales observadas son consistentes con escenarios de debilitamiento progresivo.Los autores del estudio explicaron que todavía existen incertidumbres sobre la velocidad exacta del proceso, pero señalaron que la tendencia observada resulta preocupante. En los últimos años, distintos trabajos científicos coincidieron en que la AMOC atraviesa uno de sus períodos más débiles en siglos. La comunidad científica considera que el sistema oceánico funciona como uno de los grandes reguladores climáticos del planeta y que cualquier alteración importante podría tener consecuencias globales. Por eso, el fenómeno aparece cada vez más ligado a las discusiones internacionales sobre cambio climático y reducción de emisiones contaminantes.Los océanos absorben gran parte del calor generado por el calentamiento global y cumplen un rol central en la estabilidad climática de la Tierra. En el caso del Atlántico, las corrientes marinas ayudan a redistribuir temperatura entre distintas regiones y sostienen múltiples ecosistemas. Cuando ese equilibrio se altera, también cambian las lluvias, las sequías y la frecuencia de eventos extremos. Los investigadores sostienen que monitorear el comportamiento de estas corrientes será fundamental durante las próximas décadas para anticipar posibles escenarios climáticos.Es un sistema de corrientes oceánicas del Atlántico que transporta agua cálida hacia el norte y agua fría hacia el sur, ayudando a regular el clima mundial.Los científicos vinculan el fenómeno al calentamiento global y al derretimiento de hielos, que modifican la salinidad y temperatura del océano.Podría alterar lluvias, temperaturas y fenómenos extremos en distintas partes del mundo, además de afectar ecosistemas y agricultura.Científicos alertan que una corriente clave del océano Atlántico podría debilitarse hasta un 51% y alterar el clima mundial.oceano-atlantico-corriente-clima-mundial Según los investigadores, el sistema podría debilitarse hasta un 51% antes de finales de siglo si continúan aumentando las temperaturas globales y el derretimiento de hielos en el hemisferio norte.La AMOC funciona como una enorme “cinta transportadora” oceánica que mueve agua cálida desde regiones tropicales hacia el norte del Atlántico y devuelve agua fría hacia el sur. Ese mecanismo cumple un papel central en la regulación del clima mundial.La Circulación Meridional de Retorno del Atlántico es un sistema de corrientes oceánicas que influye directamente sobre temperaturas, lluvias y fenómenos meteorológicos en distintas partes del mundo.El proceso transporta calor hacia Europa y América del Norte, ayudando a moderar temperaturas y estabilizar patrones climáticos. Cuando ese sistema pierde fuerza, el impacto puede sentirse en múltiples regiones.Los científicos vienen siguiendo desde hace años señales de debilitamiento vinculadas al calentamiento global. El aumento de temperaturas y el derretimiento acelerado de glaciares introducen grandes cantidades de agua dulce en el Atlántico norte, lo que altera el equilibrio de salinidad necesario para mantener el funcionamiento de la corriente.El nuevo estudio sostiene que el debilitamiento podría acelerarse durante este siglo si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando.Los especialistas advierten que una caída significativa en la fuerza de la AMOC podría modificar los patrones de lluvias y temperaturas en distintos continentes.Entre los posibles efectos aparecen olas de calor más intensas, inviernos extremos en Europa, alteraciones en los monzones de África y Asia y un incremento de fenómenos climáticos severos.También podría impactar sobre ecosistemas marinos, producción agrícola y disponibilidad de agua en algunas regiones.Aunque los científicos aclaran que no se trata de un colapso inmediato, sí remarcan que las señales observadas son consistentes con escenarios de debilitamiento progresivo.Los autores del estudio explicaron que todavía existen incertidumbres sobre la velocidad exacta del proceso, pero señalaron que la tendencia observada resulta preocupante.En los últimos años, distintos trabajos científicos coincidieron en que la AMOC atraviesa uno de sus períodos más débiles en siglos.La comunidad científica considera que el sistema oceánico funciona como uno de los grandes reguladores climáticos del planeta y que cualquier alteración importante podría tener consecuencias globales.Por eso, el fenómeno aparece cada vez más ligado a las discusiones internacionales sobre cambio climático y reducción de emisiones contaminantes.Los océanos absorben gran parte del calor generado por el calentamiento global y cumplen un rol central en la estabilidad climática de la Tierra.En el caso del Atlántico, las corrientes marinas ayudan a redistribuir temperatura entre distintas regiones y sostienen múltiples ecosistemas.Cuando ese equilibrio se altera, también cambian las lluvias, las sequías y la frecuencia de eventos extremos.Los investigadores sostienen que monitorear el comportamiento de estas corrientes será fundamental durante las próximas décadas para anticipar posibles escenarios climáticos.Es un sistema de corrientes oceánicas del Atlántico que transporta agua cálida hacia el norte y agua fría hacia el sur, ayudando a regular el clima mundial.Los científicos vinculan el fenómeno al calentamiento global y al derretimiento de hielos, que modifican la salinidad y temperatura del océano.Podría alterar lluvias, temperaturas y fenómenos extremos en distintas partes del mundo, además de afectar ecosistemas y agricultura.