30.04.2026 / FALLO A FAVOR DE CFK

Revés: la Justicia ratificó la restitución de la pensión a Cristina Kirchner

La Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó un recurso de la ANSES y dejó firme la cautelar que ordena devolver la pensión por viudez a la ex presidenta, aunque mantuvo suspendida su jubilación. El Gobierno irá a la Corte.




La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social desestimó el planteo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y ratificó la vigencia de la medida cautelar que ordena restituir la pensión por viudez a Cristina Fernández de Kirchner tras considerar que su eliminación por vía administrativa resultaba improcedente y basada en “cuestiones de honor”, en un fallo que mantiene abierto el litigio de fondo pero limita el alcance de la decisión adoptada por el organismo previsional.

El fallo, firmado por los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo, estableció una diferenciación entre las prestaciones en disputa y resolvió que la pensión como viuda de Néstor Kirchner debe mantenerse vigente.

En cambio, el tribunal convalidó la suspensión de la jubilación correspondiente a su condición de ex presidenta, al tener en cuenta la condena judicial en la causa Vialidad, que fue confirmada en instancias superiores.

La controversia se originó en noviembre de 2024, cuando la ANSES dispuso mediante la Resolución 1092 la baja de ambos beneficios tras la ratificación de la condena, en una decisión que fue impulsada desde el Poder Ejecutivo.

En su momento, la ex mandataria cuestionó la medida y la calificó como un “acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo”, lo que dio inicio a una disputa judicial que aún no tiene resolución definitiva.

Tras conocerse la decisión, desde el Ministerio de Capital Humano adelantaron que el Estado nacional presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema bajo el argumento de que la Sala no contempló una inhabilitación derivada de la condena.

Lo más leído

1

ANSES mayo 2026: aumento 3,4% y calendario de pagos

2

Redobló la apuesta: Karen Reichardt , lejos de pedir disculpas por burlarse de un hombre con Parkinson, insistió

3

Feriados mayo 2026: cuáles son, cuándo caen y cuántos días libres

4

Piden indagatoria del titular de ARCA por esconder tres propiedades de más de USD 2,1 millones en Miami

5

Repudiable: la libertaria Karen Reichardt salió a atacar a un hombre con Parkinson para defender el ajuste de Milei

Más notas de este tema

La campaña Cristina Libre llegó a España y sumó respaldos de Sheinbaum y Lula

18/04/2026 - Apoyo internacional

La campaña Cristina Libre llegó a España y sumó respaldos de Sheinbaum y Lula

Los fiscales de la causa Vialidad buscan nuevamente restringir las salidas al balcón de Cristina

27/03/2026 - SEGUNDO INTENTO

Los fiscales de la causa Vialidad buscan nuevamente restringir las salidas al balcón de Cristina

Cristina Kirchner fue dada de alta luego de permanecer internada por dos semanas

03/01/2026 - PARTE MÉDICO

Cristina Kirchner fue dada de alta luego de permanecer internada por dos semanas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.