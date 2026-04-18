Revés: la Justicia ratificó la restitución de la pensión a Cristina Kirchner

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social desestimó el planteo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y ratificó la vigencia de la medida cautelar que ordena restituir la pensión por viudez atras considerar que su eliminación por vía administrativa resultaba improcedente y basada en “cuestiones de honor”, en un fallo que mantiene abierto el litigio de fondo pero limita el alcance de la decisión adoptada por el organismo previsional.El fallo, firmado por los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo, estableció una diferenciación entre las prestaciones en disputa y resolvió que la pensión como viuda de Néstor Kirchner debe mantenerse vigente.En cambio, el tribunalcorrespondiente a su condición de ex presidenta, al tener en cuenta la condena judicial en la causa Vialidad, que fue confirmada en instancias superiores.La controversia se originó en noviembre de 2024, cuando la ANSES dispuso mediante la Resolución 1092 la baja de ambos beneficios tras la ratificación de la condena, en una decisión que fue impulsada desde el Poder Ejecutivo.En su momento, la ex mandataria cuestionó la medida y la calificó como un “acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo”, lo que dio inicio a una disputa judicial que aún no tiene resolución definitiva.Tras conocerse la decisión, desde el Ministerio de Capital Humano adelantaron que el Estado nacional presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema bajo el argumento de que la Sala no contempló una inhabilitación derivada de la condena.