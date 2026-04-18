En lo que importa: el Gobierno fue ante la Corte Suprema para frenar la pensión por viudez de Cristina

El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, realizó una presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar dejar sin efecto la cautelar que ordenó restituir la pensión por viudez de, luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara habilitar la instancia extraordinaria solicitada por el Gobierno.La ofensiva judicial del Ejecutivo apunta contra el beneficio que la ex presidenta percibía desde 2010 como viuda de Néstor Kirchner y que había sido dado de baja en noviembre de 2024, después de que quedara firme la condena en la causa Vialidad por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvieron que existen “múltiples razones legales” para avanzar ante la Corte y remarcaron que resulta “especialmente inadmisible” que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una asignación previsional de excepción financiada con fondos públicos.La decisión del Gobierno llegó luego de que la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social ratificara la medida cautelar que obligó a la ANSES a restablecer el pago del beneficio hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del litigio.En ese fallo, la mayoría del tribunal entendió que no correspondía habilitar la intervención directa de la Corte Suprema porque las resoluciones sobre medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas. Además, los jueces descartaron que el caso configurara una situación de gravedad institucional.Con el rechazo en la instancia previa, el Ejecutivo recurió al recurso de queja como último mecanismo procesal para insistir ante el máximo tribunal y sostener su postura de impedir que Cristina Kirchner perciba tanto la pensión por viudez como la asignación honorífica correspondiente a su condición de ex presidenta.