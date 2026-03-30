Tras el fallo en EEUU, Kicillof brindó una conferencia de prensa y cruzó a Milei: "No entiende para qué YPF es nacional"

Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos a favor de Argentina en el reclamo de los fondos buitre por la nacionalización de YPF, Axel Kicillof brindó una extensa conferencia de prensa en la que repasó por qué el proceso de estatización durante el gobierno de Cristina Kirchner estuvo bien hecho, aprovechó para cruzar a Javier Milei, quien lo había criticado duramente luego de que se conociera la sentencia, y le dejó una advertencia al Gobierno Nacional. "No entiende Milei para qué YPF es nacional", subrayó el gobernador bonaerense, quien, a su vez, expresó que el Presidente "ve sus resultados y lucra con eso, pero defiende a los intereses extranjeros y pone en riesgo a los recursos"."Porque es líder en la producción de combustibles y cuando hay una guerra, por ejemplo, o una turbulencia o algún tipo de volatilidad de los precios internacionales de los hidrocarburos, tenemos un instrumento muy poderoso para que eso no se descargue sobre el bolsillo del pueblo. Para eso lo tenemos, para tener una política en torno al precio de los combustibles internos", puntualizó.En ese mismo sentido, invitó "a la prudencia a las autoridades": "Si nosotros insistimos en que tenían razón los demandantes, los fondos buitre, siguen dándole argumentos para apelaciones a quienes estaban demandando. Observarlos darle la razón a quienes querían quedarse con la empresa es riesgoso, además de ser absolutamente contrario al interés de nuestro país". "Ahora es total responsabilidad de la administración seguir defendiendo a la Argentina como corresponde si es que aparece una nueva instancia, si es que insisten los demandantes", agregó.El gobnerador hizo un repaso histórico de las últimas décadas, y destacó que "durante los 90 se llevaron adelante una serie de privatizaciones de empresas públicas, algunas de ellas estratégicas para la Argentina", que fueron "hechas a las apuradas, mal y además con resultados desastrosos, que fueron una calamidad para el país". "YPF es un caso más de privatizaciones mal hechas que llevaron al vaciamiento de activos estratégicos de la Argentina. Lo vuelvo a repetir porque hoy estamos frente a un gobierno que pretende de nuevo tanto en la hidrovía, como en la propia AySA, como en las autopistas, como, por supuesto, en YPF, donde planteó Milei lo mismo, que fue reprivatizar YPF, ese era su objetivo", subrayó.En esa línea, mostró una reducción en la producción de la empresa cuando estuvo en manos de la española Repsol. "La de petróleo, prácticamente cayó a la mitad. En el caso del gas, hubo un crecimiento inicial y luego un derrumbe del 43% desde el pico. Otro tanto ocurrió con las reservas. Fue un vaciamiento, que desencadenó un problema macroeconómico", expresó el gobernador.De esta manera, según explicó, "YPF, empresa líder en gas, petróleo y energía de la Argentina, dedicó sus ganancias y su rentabilidad en las manos privatizadas de Repsol a generar inversiones en otros países y en otros lugares". "Esto obviamente tuvo como resultado que Argentina, de ser un país de que tenía un superávit comercial energético, tuvo que empezar a importar combustibles", sintetizó, y añadió que "este desastre condujo a la escasez de divisas".