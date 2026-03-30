Vuelven a dispararse las prepagas: de cuánto será el aumento en abril

Las empresas de medicina prepaga confirmaron que implementarán aumentos en las cuotas en abril, en el marco de los ajustes mensuales. Las compañías argumentan que la suba buscará compensar el incremento sostenido de costos en el sistema sanitario, como insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.Los aumentos se llevarán adelante en el marco de la normativa que señala que las empresas pueden definir sus precios con respecto a la suba de sus costos. Además de las cuotas, también se registrarán alzas en copagos, consultas y órdenes médicas.En tanto, nuevo incremento se producirá en un escenario de advertencias dentro del sector salud. Desde la Confederación Farmacéutica Argentina señalaron que podrían registrarse problemas de abastecimiento de medicamentos si no se regularizan pagos atrasados por parte de obras sociales y prepagas.Por lo pronto, las empresas de medicina prepaga implementaron subas de entre un 2,9% y un 3,2% en marzo. Esos porcentuales también fueron aplicados al valor de los copagos. Para mayores dudas, los usuarios pueden consultar los detalles de su plan en plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.Distintas compañías confirmaron que subirán las cuotas de cara al cuarto mes del año:- OSDE (2,9%)- Galeno (2,9%)- Swiss Medical (2,9%)- Omint (2,9%)- Avalian (2,9%)- Hospital Alemán (2,9%)- Sancor Salud (2,9%)- Hospital Italiano (2,7%)