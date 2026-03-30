Causa $LIBRA: la querella pidió que citar a indagatoria a Javier Milei y Mauricio Novelli

En el marco de la causa que investiga la presunta estafa relacionada con el lanzamiento de $LIBRA, la querella que lidera el diputado Juan Grabois pidió que se cite a indagatoria al presidente Javier Milei; a su hermana, Karina Milei; al trader Mauricio Novelli, y al resto de los involucrados en la promoción de la criptomoneda. La presentación, realizada este viernes ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, se basa en las últimas revelaciones que surgieron del teléfono celular de Novelli. Allí se encontraron chats y registros de llamadas entre el empresario y el Presidente en las horas inmediatamente previas y posteriores al tuit con el que anunció el lanzamiento del token.Para la querella, todo esto demuestra que existía un vínculo comercial previo entre ambos. "La prueba reunida acredita que (Milei) negoció personalmente, en ejercicio de la presidencia, las condiciones de un acuerdo por el cual recibiría -directa o indirectamente a través de su entorno- contraprestaciones millonarias en criptoactivos", sostiene el texto.No es la primera vez que la Justicia recibe una solicitud de estas características: a mediados de marzo, dos entidades de la sociedad civil reiteraron el pedido, que habían realizado por primera vez en 2025, para que se cite a indagatoria al jefe de Estado en el marco de la causa que investiga el fiscal Eduardo Taiano.La defensa del empresario cripto Mauricio Novelli solicitó la nulidad de una pericia considerada central en la causa vinculada al caso $LIBRA y pidió que todo el material obtenido sea excluido del expediente. El planteo apunta contra el informe elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), al que acusa de estar afectado por "una pluralidad de vicios graves" que comprometen su validez.En una presentación ante el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, el abogado Daniel Rubinovich sostuvo que la actividad pericial "no reúne la mínima fiabilidad constitucionalmente exigible para permanecer en el proceso" y denunció irregularidades en la cadena de custodia, accesos indebidos al material y la inclusión de información ajena a los parámetros fijados.Según el escrito, se detectaron "accesos indebidos, visualizaciones no justificadas y copias locales" de documentación vinculada al peritaje por parte de personal de la propia dependencia . Para la defensa, esa situación implica un quiebre en la cadena de custodia que "impide asegurar la integridad, autenticidad y trazabilidad del material". El planteo también cuestiona el alcance del análisis realizado. Sostiene que el relevamiento "desbordó los parámetros de búsqueda fijados", incorporando información que no había sido autorizada y afectando la intimidad del imputado y de terceros.