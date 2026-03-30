Fallo YPF: Milei anunció que enviaron al Congreso un proyecto para modificar la Ley de expropiaciones

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones. Lo anunció durante la cadena nacional que brindó este viernes para celebrar el fallo de la Justicia de Estados Unidos que anuló la condena contra el país por la expropiación de YPF, donde aseguró que "se logró torcer el destino a nuestro favor". En su discurso, felicitó la labor del equipo encargado de negociar con la Justicia del país norteamericano. Según su visión, la resolución en contra de los fondos buitres fue "gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de gobierno". En ese sentido, agregó: "El liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y hacernos cargo también de las necesidades del futuro".En una transmisión breve desde el canal oficial de YouTube de la Oficina del Presidente, el líder libertario disparó contra quienes interpretan la noticia como la confirmación de que la expropiación se realizó correctamente. "Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar", sostuvo.En ese sentido, le puso nombre propio a quienes considera responsables de una "posible catástrofe" para el país: "Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof", mencionó y sumó: "Estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo". "Esta administración, una vez más, levantó los platos rotos, porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y hacernos cargo también de las necesidades del futuro", expresó el Presidente.Luego del preámbulo, confirmó que el Gobierno buscará avanzar con la modificación de la Ley de Expropiaciones. "Por eso hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones, para que la arrogancia y la política no nos vuelvan a costar otra década perdida, y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país", sentenció.La medida había sido anticipada el miércoles por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Allí anunció una serie de proyectos que el Gobierno enviará al Congreso y que incluirán, en primer lugar, "un paquete de leyes dedicadas a fortalecer la propiedad privada en la Argentina".Entre ellas, se refirió a una Ley de Expropiaciones que limitará los casos de "utilidad pública, para que aplique solo a circunstancias excepcionales, y que aumente la indemnización que percibirá el damnificado". "El Estado no puede decidir unilateralmente", remarcó el funcionario. "La Argentina es un país en el cual los contratos no valen, en el cual de un día para el otro el político de turno te puede sacar, regular y prohibirte hacer lo que desees con lo tuyo. La famosa inseguridad jurídica, por eso las empresas no quieren venir a invertir", concluyó el exvocero presidencial.