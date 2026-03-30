En medio del escándalo de Adorni, el Gobierno reúne a la mesa política para retomar la agenda

El Gobierno nacional convocó para este lunes a unaLa convocatoria, prevista para las 15, busca enviar una doble señal. Hacia el interior del oficialismo, pretende exhibir coordinación entre los distintos sectores que integran el esquema de poder libertario, en momentos en que quedaron expuestas tensiones entre dirigentes cercanos a Karina Milei y el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Hacia el exterior, apostarán a transmitir la imagen de un Gobierno nuevamente enfocado en la administración y no en los escándalos que la sobrevuelan.En la Casa Rosada interpretan que la repercusión del caso por los privilegios de Adorni comenzó a perder intensidad, aunque admiten que el episodio ya tuvo efectos en la imagen del Ejecutivo y en los sondeos de opinión. En ese contexto, el fallo favorable a la Argentina en la causa por la estatización de YPF fue leído como una oportunidad para cambiar, a su favor, el eje de la conversación pública.Además, la reactivación de la mesa política también tiene un componente legislativo, luego de que la agenda parlamentaria quedara prácticamente paralizada durante los días más duros de la controversia. Entre los temas a discutir figuran la reforma política, modificaciones en el Código Penal y un paquete de proyectos vinculados a la propiedad privada.En paralelo, el Gobierno evalúa los próximos movimientos de Adorni en el plano público. Si bien el jefe de Gabinete había retomado el contacto con la prensa en una conferencia reciente, por ahora desde Balcarce 50 descartan una nueva aparición esta semana, en medio de un debate interno sobre el nivel de exposición que debería tener para evitar reavivar la polémica.La estrategia oficial también contempla construir una imagen de respaldo político en torno al funcionario. En los últimos días, Adorni se mostró junto al presidente Javier Milei y a otros miembros del gabinete en distintas actividades oficiales, en una señal de apoyo frente a los rumores sobre su continuidad.Mientras tanto, la agenda presidencial seguirá su curso con la participación de Milei en el acto central por el 2 de abril en homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. A pocos metros de ese escenario, sin embargo, cinco fuerzas federales realizarán una protesta conjunta por reclamos salariales, en una convocatoria inédita que volverá a poner presión sobre el Gobierno en un momento en que intenta cerrar un capítulo de crisis y retomar el control de la agenda pública.