31.03.2026 / CADA VEZ MÁS COMPLICADO

Las dos jubiladas que Adorni declaró como acreedoras para comprar su departamento en Caballito, negaron conocerlo

Se trata de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes aparecen en los registros como prestamistas por US$200.000 para la compra de un departamento en Caballito.



Dos mujeres que figuran en el Registro de la Propiedad como acreedoras de la hipoteca utilizada por Manuel Adorni para comprar un departamento en Caballito negaron conocer al jefe de Gabinete. Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes fueron consultadas por la prensa luego de que sus nombres aparecieran vinculados a la operación inmobiliaria. 

Según la documentación, la compraventa fue firmada el 18 de noviembre de 2025 y quedó inscripta por US$230.000. En ese mismo acto se asentó una hipoteca no bancaria por US$200.000, con Viegas y Sbabo como acreedoras del 50% cada una, lo que implica que habrían financiado casi el 90% de la operación del inmueble ubicado sobre la calle Miró al 500.

La revelación sumó un nuevo capítulo a la polémica sobre la evolución patrimonial del funcionario, quien la semana pasada sostuvo en una conferencia de prensa en la Casa Rosada que su patrimonio fue construido en el sector privado y que no tenía “nada que esconder”. Sin embargo, en esa aparición evitó dar precisiones sobre compras recientes y otros movimientos patrimoniales que quedaron bajo la lupa pública. 

El caso quedó envuelto además en un contexto de creciente presión política y judicial sobre Adorni. De acuerdo con reportes periodísticos, la Justicia analiza su situación patrimonial, mientras que el funcionario no había respondido, al cierre de esas publicaciones, consultas puntuales sobre los detalles de la compra del departamento y la estructura de financiamiento asentada en los registros oficiales.

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