31.03.2026 / ECONOMÍA

Medida desesperada: el Gobierno lanza "Ahora 20" para intentar reactivar las ventas

En pleno derrumbe del consumo, el Gobierno de Javier Milei tiene que recurrir a un histórico programa del kirchnerismo. Todos los detalles de la versión libertaria del programa de facilidades para compras en cuotas



El Gobierno nacional ha decidido reactivar una herramienta de financiamiento que supo ser marca registrada de gestiones anteriores y tan criticadas por los libertarios: el regreso de las cuotas a largo plazo, en una nueva versión del programa Ahora 20, esta vez, a través del Banco Nación.

El lanzamiento del programa, ícono del kirchnerismo, resulta un medida que busca frenar en seco la drástica caída del consumo interno. La noticia fue adelantada por la periodista económica Rosalía Costantino, quien a través de sus redes sociales destacó el cambio de estrategia oficial ante el "derrumbe de ventas". Según la especialista, el Gobierno se apoya en la banca pública para "activar algo el consumo" mediante la compra en cuotas sin interés, una dinámica que hasta hace poco era cuestionada por el arco oficialista debido a su origen en la administración precedente.

AHORA 20: CÓMO SERÁ Y QUÉ ARTÍCULOS SE PUEDEN COMPRAR

La promoción, canalizada exclusivamente a través del Banco Nación (BNA), permitirá equipar y renovar el hogar con una flexibilidad que no se veía en los últimos meses. Estará vigente hasta el 31 de mayo y podrá utilizarse tanto en compras presenciales como en e-commerce y mediante la plataforma BNA+. Los usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad podrán financiar sus compras en escalas de 3, 6, 12, 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés.

El programa apunta a sectores clave de la economía que han sentido el impacto de la recesión. Los segmentos incluidos son:
- Tecnología y artículos para el hogar: Línea blanca y pequeños electrodomésticos.
- Construcción y Decoración: Materiales para obra y artículos para el hogar.
- Descanso: Colchonerías.
- Movilidad: Incluye tanto bicicletas como motos.

Esta medida representa un intento por recomponer el poder de compra de las familias en rubros de alto valor unitario, donde la financiación es el motor principal de la demanda. El mercado ahora observa con atención si este impulso desde la banca pública será suficiente para revertir la tendencia negativa de los indicadores comerciales de este primer semestre de 2026.

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