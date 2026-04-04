Israel aprueba una ley que habilita la pena de muerte para palestinos condenados por terrorismo

La norma fue sancionada por el parlamento israelí, la Knéset, y establece que los tribunales podrán imponer la pena capital en determinados casos vinculados a ataques considerados terroristas

advierten que la ley podría consolidar un sistema legal diferenciado según el origen de los acusados

Israel aprobó una ley que habilita la pena de muerte para palestinos condenados por delitos de terrorismo, una medida que marca un giro en su marco penal y que vuelve a colocar en el centro del debate internacional la respuesta del Estado israelí frente a la violencia en el conflicto con los territorios ocupados.. Hasta ahora, la legislación israelí contemplaba la pena de muerte de manera excepcional y prácticamente no aplicada desde la ejecución del criminal nazi Adolf Eichmann en 1962.El nuevo marco introduce cambios en los requisitos judiciales necesarios para dictar una sentencia de este tipo, reduciendo las exigencias de unanimidad entre los jueces y ampliando las condiciones en las que puede ser considerada. En los hechos, la medida apunta principalmente a personas palestinas acusadas de ataques contra ciudadanos israelíes.La aprobación de la ley se produce en un contexto de escalada del conflicto entre Israel y los territorios palestinos, con un aumento sostenido de la violencia en Cisjordania y Gaza. En ese escenario, sectores del gobierno sostienen que la norma busca reforzar el carácter disuasivo del sistema penal frente a ataques armados.Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y parte de la comunidad internacional cuestionaron la iniciativa. Señalan que la aplicación de la pena de muerte en un conflicto prolongado y atravesado por disputas territoriales y desigualdades estructurales puede agravar las tensiones y dificultar cualquier salida política.Además,, en un contexto donde los palestinos y los ciudadanos israelíes están sometidos a marcos judiciales distintos en los territorios ocupados.El debate también incluye dudas sobre su implementación efectiva. Históricamente, Israel ha evitado aplicar la pena capital incluso en casos de extrema gravedad, en parte por las implicancias diplomáticas y el temor a represalias.