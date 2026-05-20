Curutchet se reunió con una comitiva china de la ciudad de Dezhou

El encuentro del intendente de Marcos Paz tuvo como objetivo avanzar hacia un hermanamiento entre ambas ciudades, con énfasis en el comercio exterior y proyectos de intercambio comercial.
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