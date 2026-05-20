20.05.2026 / Política

Curutchet se reunió con una comitiva china de la ciudad de Dezhou

El encuentro del intendente de Marcos Paz tuvo como objetivo avanzar hacia un hermanamiento entre ambas ciudades, con énfasis en el comercio exterior y proyectos de intercambio comercial.




El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, recibió este martes en el Palacio municipal a una nueva comitiva de la República Popular China, en esta oportunidad de la ciudad de Dezhou.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar hacia un hermanamiento entre ambas ciudades, con énfasis en el comercio exterior y proyectos de intercambio comercial.

El Municipio de Marcos Paz reafirma su compromiso de abrir puertas al mundo y seguir construyendo relaciones internacionales que impulsen el crecimiento y el bienestar de los vecinos.

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