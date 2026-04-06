Entre los escándalos de los créditos de BNA y los viajes de Adorni, Milei arranca la semana con una nueva reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei iniciará la semana con una nueva reunión de Gabinete, que tendrá como objetivo, además de los temas de agenda vinculados al paquete de reformas, mostrar y refozar la unidad dentro del Gobierno, luego de las imputaciones hacia uno de los funcionarios de máxima confianza del jefe de Estado, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.Según informó Noticias Argentinas, la reunión prevista para este lunes al mediodía en Casa Rosada contará con la presencia de varios funcionarios del círculo rojo de Milei: además de Adorni, se prevé la asistencia de la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros.Luego de una semana turbulenta por las acusaciones hacia Adorni por sus inmuebles no declarados y por falta de facturas claras sobre sus viajes al exterior, el Gobierno planea diagramar las tareas con cada ministerio para la "segunda etapa de la gestión". También se rumorea que el jefe de Gabinete inicie una serie de encuentros individuales con ciertos funcionarios a lo largo de la semana para ahondar principalmente en los temas de Seguridad, Defensa y Salud.Este encuentro, además de los puntos centrales que determinarán los próximos días de trabajo, también servirá como gesto de apoyo político hacia Adorni y dar una imagen de cohesión interna, después de la imputación de Adorni que afectó al Poder Ejecutivo.