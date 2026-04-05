Caen las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País se mantiene alto en medio de la tensión global

En la primera rueda de la semana, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron caídas de hasta 3,2%, reflejando la cautela de los inversores frente al escenario global. Al mismo tiempo, los bonos soberanos en dólares recortaron ganancias iniciales y pasaron a terreno negativo, con bajas lideradas por los tramos largos.

El contexto internacional juega un rol clave. La tensión entre Estados Unidos e Irán, sumada al alza del petróleo —con el WTI superando los 108 dólares—, alimenta temores inflacionarios y genera movimientos defensivos en los mercados globales, que impactan directamente en activos emergentes como los argentinos. En contraste, los bonos en pesos mostraron un mejor desempeño, con subas en instrumentos ajustados por CER y opciones duales. Sin embargo, ese comportamiento no alcanza para compensar la debilidad general de los activos en moneda extranjera. Así, el mercado financiero local vuelve a moverse al compás de factores externos, mientras el riesgo país permanece elevado y limita las posibilidades de financiamiento. Un escenario que expone la vulnerabilidad de la economía argentina frente a shocks internacionales y pone en duda la solidez del rebote que intenta mostrar el Gobierno.