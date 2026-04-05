06.04.2026 / FINANZAS

Caen las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País se mantiene alto en medio de la tensión global


Tras el feriado largo, los activos locales volvieron a mostrar señales de fragilidad. Los ADRs retrocedieron con fuerza y los bonos en dólares operaron con pérdidas, en un contexto internacional atravesado por la incertidumbre.


En la primera rueda de la semana, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron caídas de hasta 3,2%, reflejando la cautela de los inversores frente al escenario global. Al mismo tiempo, los bonos soberanos en dólares recortaron ganancias iniciales y pasaron a terreno negativo, con bajas lideradas por los tramos largos. El riesgo país, medido por el JP Morgan, se sostuvo por encima de los 600 puntos básicos, una señal de que el mercado aún percibe a la Argentina como un destino riesgoso para las inversiones. En marzo, este indicador se ubicó en torno a los 615 puntos, tras una tendencia de deterioro en la deuda bajo legislación extranjera. El contexto internacional juega un rol clave. La tensión entre Estados Unidos e Irán, sumada al alza del petróleo —con el WTI superando los 108 dólares—, alimenta temores inflacionarios y genera movimientos defensivos en los mercados globales, que impactan directamente en activos emergentes como los argentinos. En contraste, los bonos en pesos mostraron un mejor desempeño, con subas en instrumentos ajustados por CER y opciones duales. Sin embargo, ese comportamiento no alcanza para compensar la debilidad general de los activos en moneda extranjera. Así, el mercado financiero local vuelve a moverse al compás de factores externos, mientras el riesgo país permanece elevado y limita las posibilidades de financiamiento. Un escenario que expone la vulnerabilidad de la economía argentina frente a shocks internacionales y pone en duda la solidez del rebote que intenta mostrar el Gobierno.

Lo más leído

1

Al borde del colapso: en Entre Ríos ya pagan sueldos con bonos de comida

2

Otro escándalo: Adorni se desplaza en un vehículo con 20 millones de pesos en multas

3

Chile suspendió la importación de gas argentino por no cumplir sus estándares de calidad

4

"Es un mero efecto estadístico y no una mejora real": desde la UCA rechazaron que Milei haya bajado la pobreza

5

A horas de la protesta de las fuerzas federales, el Gobierno nacional anunció un pago único de $40.000

Más notas de este tema

El dólar retrocede y el Gobierno celebra, pero la calma cambiaria se apoya en una economía frenada

06/04/2026 - MERCADO CAMBIARIO

El dólar retrocede y el Gobierno celebra, pero la calma cambiaria se apoya en una economía frenada

Tensión global: el petróleo salta a US$114 tras el ultimátum de Trump a Irán

06/04/2026 - ESCALADA

Tensión global: el petróleo salta a US$114 tras el ultimátum de Trump a Irán

Semana Santa 2026: cayó fuerte el gasto y las estadías fueron más cortas

05/04/2026 - Ajustada Semana Santa 2026

Semana Santa 2026: cayó fuerte el gasto y las estadías fueron más cortas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.