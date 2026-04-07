La imagen de Milei volvió a desplomarse por el escánadalo de corrupción de Manuel Adorni

Un informe de la consultora Zentrix expuso que la imagen positiva del presidente Javier Milei cayó siete puntos de febrero a marzo, en medio del escándalo por las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito. Además, casi el 60% de los argentinos advirtió que la situación económica de la Argentina en el tercer mes del año fue mala.El relevamiento marcó que Milei registra un 40,3% de imagen positiva, cuando un mes antes tenía un 47% y también empeoró en cuanto a imagen negativa, que fue del 51% en marzo. En tal sentido, la exministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, superó al jefe de Estado con un 42,7% de buena valoración y un 50,3% de percepción desfavorable.En otros rubros abarcados por la encuesta, con números preocupantes para el Gobierno, un 59,7 % consideró en marzo que la situación económica del país es negativa, lo que significó un empeoramiento de casi 13 puntos respecto de febrero, cuando era del 47%. En tanto, la aprobación sobre el gobierno de Milei quedó en 38,5% con una desaprobación en alza que alcanzó al 53%. En febrero esos rubros habían dado, según la consultora, un 45% de positiva y solo 44% de negativa, con saldo positivo en el diferencial de ambos conceptos.En un contexto atravesado por disputas puertas adentro del oficialismo y denuncias judiciales contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada. El encuentro tuvo como objetivo ordenar las prioridades del Gobierno y recuperar la iniciativa de la agenda política, al mismo tiempo, mostrar respaldo a Adorni en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito e irregularidades en el ejercicio de su cargo.El encuentro contó con la participación de figuras centrales del esquema libertario, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros integrantes del núcleo duro del Gobierno.También estuvieron presentes la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la senadora Patricia Bullrich; el diputado Diego Santilli; el ministro de Defensa, Carlos Presti; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Salud, Mario Lugones; entre otros.