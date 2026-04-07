07.04.2026 / ECONOMÍA

Luis Caputo se atajó y adelantó que en marzo la inflación se mostrará al alza y el nivel de actividad "más bajo"

El ministro de Economía advirtió que la inflación de marzo será mayor por la guerra. Luis Caputo apuntó contra el periodismo y negó la estanflación.


Durante su descargo mediático, el ministro fue categórico respecto a los cuestionamientos sobre el actual rumbo del país. "No hay estanflación, los datos muestran lo contrario", sentenció, afirmando que los principales indicadores como el consumo privado y el crédito se mantienen firmes y en picos históricos.

Para sostener su optimista visión de la economía, el funcionario remarcó que el aumento del 44% en la venta de motos es una clara señal de recuperación. En este sentido, aseguró que la desaceleración de los precios en las etapas anteriores modificó positivamente los hábitos de la gente, que ahora opta por financiarse en lugar de "quemar el dinero".

Por último, el titular de la cartera económica dedicó un duro mensaje hacia los medios de comunicación y la oposición. Caputo sostuvo que existe una intencionalidad para ocultar la supuesta recuperación de la actividad: "El periodismo nos declaró la guerra y tratan de instalar que hay una mega recesión", disparó sin filtros, guiándose únicamente por sus propias estadísticas oficiales.

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