El oficialismo buscará el miércoles a la tarte, sesionar la reforma a la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles a las 15 sobre el proyecto de reforma de Ley de Glaciares impulsado por el Gobierno, después de la polémica por el recorte de oradores en las audiencias públicas. La convocatoria se llevó adelante en la previa de una reunión convocada para este martes en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, donde el oficialismo buscará emitir dictamen.En una nota enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, un grupo de diputados de La Libertad Avanza y espacios aliados solicitaron que cite a la sesión, en la que el Gobierno buscará anotarse un triunfo legislativo. En caso de aprobarse en el recinto sin modificaciones, el proyecto se convertirá en ley ya que el Senado le dio media sanción el 26 de febrero. La iniciativa redefine el alcance de las áreas protegidas al distinguir entre "áreas periglaciares" y "geoformas periglaciares", y establece que su inclusión como reservas estratégicas dependerá de estudios técnicos realizados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción. Ese criterio determinará qué sectores quedan incorporados al Inventario Nacional de Glaciares y, por lo tanto, bajo protección especial.Desde el oficialismo sostienen que la modificación busca precisar los alcances de la norma vigente y brindar mayor previsibilidad jurídica. Sin embargo, el cambio impacta sobre el régimen de protección ambiental en regiones donde conviven reservas hídricas y actividades productivas. La aprobación de la iniciativa es un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.La propuesta de modificación a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares apunta a flexibilizar el blindaje actual sobre el ambiente periglaciar. El objetivo central es redefinir los límites de estas áreas protegidas para abrir la puerta a la explotación industrial y extractiva en sectores que, bajo la normativa vigente, se encuentran inhabilitados para cualquier tipo de intervención económica.El cambio clave radica en una nueva categorización de las "formas periglaciares". La iniciativa oficial propone distinguir entre las formaciones que actúan como reservas hídricas estratégicas y recarga de cuencas y aquellas que no cumplen este rol vital. De este modo, la protección legal dejaría de ser absoluta para todo el territorio periglaciar, quedando supeditada a que se demuestre fehacientemente su valor como fuente de agua.Actualmente, la ley sancionada en 2010 ampara tanto a las masas de hielo visibles como a los ecosistemas de alta montaña compuestos por sedimentos y suelos congelados. Estos reservorios de agua dulce son fundamentales para el equilibrio geomorfológico y la regulación hídrica de las regiones cordilleranas. Con la reforma, aunque la prohibición se mantiene intacta para los glaciares propiamente dichos, se habilita el desarrollo de inversiones en zonas periglaciares sin función hídrica comprobada.El proyecto ratifica la existencia del Inventario Nacional de Glaciares, el cual seguirá bajo la órbita técnica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). No obstante, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, que coordinará las tareas de identificación. El organismo técnico tendrá la responsabilidad de mapear el territorio y determinar, caso por caso, qué formaciones periglaciares califican como protegidas y cuáles quedan liberadas para la actividad económica.Bajo este nuevo esquema, se mantiene el veto sobre cualquier acción que pueda "alterar de modo relevante la condición natural" de las áreas protegidas. Esto incluye la prohibición de verter sustancias contaminantes, la construcción de infraestructuras de gran escala, la actividad industrial y, fundamentalmente, la exploración o explotación de minería e hidrocarburos en los sectores que logren conservar su estatus de protección.Por el contrario, el marco normativo permite de forma explícita las investigaciones científicas, los protocolos de rescate ante emergencias y el desarrollo de deportes de bajo impacto y no motorizados, tales como el andinismo. De esta manera, el Ejecutivo busca un equilibrio entre la conservación de los recursos estratégicos y la expansión de la frontera productiva en la zona andina.En medio de fuertes cuestionamientos, con una participación limitada frente a la masiva cantidad de inscriptos y tensión en la calle, el oficialismo llevó adelante audiencias públicas en la Cámara de Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares. Las jornadas quedaron atravesadas por dudas sobre su legalidad, reclamos por la participación restringida y fuertes cruces, tanto dentro como fuera de la sala.Uno de los principales oradores fue el presidente del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Pablo Villagra, quien rechazó la reforma que recibió luz verde del Senado y destacó el inventario de los glaciares que realiza ese organismo. "La ley aprobada por el Senado no representa una mejora respecto de la ley vigente porque tiene áreas con hielo sin proteger. No elimina las ambigüedades planteadas. Por el contrario, genera nuevas ambigüedades y desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia”, agregó.También destacó que el Inventario Nacional de Glaciares se encuentra operativo tras su publicación oficial en 2018. El registro sumó en 2024 la actualización de los sectores de grandes desiertos y actualmente mantiene bajo revisión técnica el área de los Andes Centrales. Esta herramienta es considerada una pieza clave para el ordenamiento territorial y la protección de los recursos hídricos en las cordilleras.El presidente del IANIGLA precisó que se "detectaron 16.078 glaciales en el área continental y casi 17.000 en las islas, incluyendo las islas y es solamente el 0,8% de la superficie de la cordillera, no del país, de la cordillera y es algo que está disponible para todo el mundo, para todos los que lo quieran ver en nuestra página Glaciares Argentino Global, que se puede descargar todas las geoformas por cualquier persona que lo necesite".Por su parte, el geólogo Marcelo Placet respaldo la reforma a la ley votada por el Senado y señaló que "escuchamos que la modificación propuesta pone en riesgo las fuentes de agua y que nuestros acuíferos son codiciados por potencias extranjeras, apelando al miedo y al desconocimiento, pero son falsedades”.En sintonía con lo que sucedió este miércoles, los primeros oradores, Muriel Douton y Galassi de Provincias de Buenos Aires, María Pia Silva de La Rioja y Juan Pablo Moschen Selva de Misiones rechazaron la metodología de las audiencias y la iniciativa que recibió media sanción del Senado que puede permitir ampliar las inversiones mineras.En tal sentido, Silva definió la reforma como "inconstitucional" debido a que vulnera el artículo 41 de la Constitución "y el principio de no regresividad". También agregó que "la adecuación de las normas jurídicas a las exigencias del sector cooperativo transnacional no es un hecho nuevo" y dijo que esta ley "responde a la urgencia y presión de las empresas mineras transnacionales".