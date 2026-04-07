La amenaza de Trump a Irán: dijo que podría ser "eliminado" este martes por la noche

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche y que esa noche “podría” ser la del martes de esta semana. Trump ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca durante la cual afirmó que "todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", en referencia a Irán, país que se convirtió en el blanco más reciente de la escalada de violencia de los Estados Unidos en la región.Ajeno a las definiciones de crímenes de guerra, Donald Trump advirtió que Estados Unidos está listo para atacar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras en Irán, lo que afectaría principalmente a la población civil. El mandatario estableció un plazo, que vence el martes a las 8 de la noche, momento en el cual Irán deberá rehabilitar el paso de buques con la bandera de los Estados Unidos por el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que circula el 20% del petróleo del mundo.Además de tirarse flores diciendo que la misión de rescate del aviador estadounidense del F-15E derribado por Irán fue "una de las búsquedas en combate más grandes, complejas y angustiosas jamás intentadas por las fuerzas armadas", Trump declaró que podría haber un espía que alertó a Teherán sobre la operación. Las fuerzas armadas de los Estados Unidos desplegaron 21 aeronaves militares inmediatamente después de que el caza F-15E fuera derribado. Durante la primera fase de búsqueda y rescate tras el derribo del avión, el piloto fue localizado y rescatado por un helicóptero HH-60W Jolly Green II.Según declaró Trump, en la operación para rescatar al oficial de sistemas de armas participaron 155 aeronaves, entre ellas cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento de combustible y 13 aviones de rescate. “El heroico oficial de sistemas de armas del F-15E había eludido la captura en tierra en Irán durante casi 48 horas”, dijo. “Eso es mucho tiempo cuando estás en malas condiciones y sangrando”, añadió el mandatario norteamericano.Según el Presidente de los Estados Unidos, alguien filtró información sobre el rescate del primer militar del avión de combate F-15E antes de que el segundo fuera puesto a salvo y aprovechó para cazar fantasmas en medio de la conferencia de prensa. "Estamos buscando con mucho empeño a quien filtró la información", aseguró Trump, quien consideró sospechoso que "de repente, se dan cuenta de que hay alguien ahí fuera", refiriéndose a los iraníes. “Ven llegar todos esos aviones. La operación se complicó mucho más porque un informante reveló que tenemos uno, que hemos rescatado a otro, pero que hay otro ahí fuera al que estamos intentando capturar”, señaló. "De hecho, Irán publicó un aviso importante ofreciendo una gran recompensa a quien capture al piloto”, dijo Trump.“Así que, además de un ejército hostil, muy talentoso, muy bueno, muy malvado, teníamos millones de personas intentando conseguir la recompensa, así que si a eso le sumamos todo esto, tenemos que encontrar al responsable de la filtración, porque es una persona enferma”, sostuvo. “Creemos que podremos averiguarlo”, dijo Trump sobre la identidad del filtrador. “Porque vamos a ir a la empresa de medios que lo publicó y le vamos a decir: ‘Seguridad nacional, entréguenlo o irán a la cárcel'”.