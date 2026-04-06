La guerra sacude los mercados y deja a la Argentina otra vez en caída libre

El conflicto se intensifica tras los discursos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la negativa iraní a reabrir un punto clave del comercio energético global. El aumento del precio del petróleo y la búsqueda de refugio en el dólar reconfiguran los flujos financieros internacionales, afectando con fuerza a los mercados emergentes, entre ellos la Argentina.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street tampoco logran sostener el impulso inicial y pasan rápidamente a terreno negativo. La caída generalizada refleja una dinámica conocida: ante la incertidumbre global, los inversores reducen exposición en economías consideradas más riesgosas, dejando en evidencia la debilidad estructural del mercado local.Así, la crisis internacional vuelve a poner en jaque la narrativa oficial. Mientras el Gobierno apuesta a la estabilización macroeconómica, la reacción de los mercados confirma que la Argentina sigue atada al humor externo, sin herramientas suficientes para amortiguar el impacto de un mundo cada vez más convulsionado.