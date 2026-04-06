07.04.2026 / ECONOMIA

La guerra sacude los mercados y deja a la Argentina otra vez en caída libre

La escalada bélica en Medio Oriente vuelve a golpear a los activos argentinos, que registran caídas de hasta 3,6% en ADRs y retrocesos en los bonos soberanos. En un escenario global atravesado por la tensión entre Irán e Israel, la economía local exhibe nuevamente su fragilidad frente a shocks externos.




El conflicto se intensifica tras los discursos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la negativa iraní a reabrir un punto clave del comercio energético global. El aumento del precio del petróleo y la búsqueda de refugio en el dólar reconfiguran los flujos financieros internacionales, afectando con fuerza a los mercados emergentes, entre ellos la Argentina.

En ese contexto, los bonos en dólares operan en baja tanto en Nueva York como en la plaza local. Los títulos más largos, como los Global 2035 y 2041, encabezan las pérdidas, mientras el riesgo país trepa a 622 puntos, según J.P. Morgan, consolidando cinco jornadas consecutivas por encima de los 600 puntos.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street tampoco logran sostener el impulso inicial y pasan rápidamente a terreno negativo. La caída generalizada refleja una dinámica conocida: ante la incertidumbre global, los inversores reducen exposición en economías consideradas más riesgosas, dejando en evidencia la debilidad estructural del mercado local.

Así, la crisis internacional vuelve a poner en jaque la narrativa oficial. Mientras el Gobierno apuesta a la estabilización macroeconómica, la reacción de los mercados confirma que la Argentina sigue atada al humor externo, sin herramientas suficientes para amortiguar el impacto de un mundo cada vez más convulsionado.

Lo más leído

1

Al borde del colapso: en Entre Ríos ya pagan sueldos con bonos de comida

2

Otro escándalo: Adorni se desplaza en un vehículo con 20 millones de pesos en multas

3

Chile suspendió la importación de gas argentino por no cumplir sus estándares de calidad

4

"Es un mero efecto estadístico y no una mejora real": desde la UCA rechazaron que Milei haya bajado la pobreza

5

A horas de la protesta de las fuerzas federales, el Gobierno nacional anunció un pago único de $40.000

Más notas de este tema

El consumo acumula diez meses en baja y crece el uso de tarjetas para llegar a fin de mes

07/04/2026 - DESPLOME

El consumo acumula diez meses en baja y crece el uso de tarjetas para llegar a fin de mes

Corea del Sur pide US$17.000 millones de emergencia por la crisis energética en Asia

07/04/2026 - Energía

Corea del Sur pide US$17.000 millones de emergencia por la crisis energética en Asia

Caen las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País se mantiene alto en medio de la tensión global

06/04/2026 - FINANZAS

Caen las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País se mantiene alto en medio de la tensión global

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.