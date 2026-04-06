El consumo acumula diez meses en baja y crece el uso de tarjetas para llegar a fin de mes

El informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió que el consumo volvió a caer en la Provincia de Buenos Aires durante febrero al registrar una contracción interanual del 9,5% en términos reales, es decir, que acumula diez meses consecutivos en baja. En contraparte, el uso de tarjetas de crédito crece como principal herramienta para sostener el gasto cotidiano frente al desplome del dinero disponible en cuenta.La dinámica de los medios de pago refleja con claridad este cambio: mientras el consumo con tarjeta creció 1,2% en términos reales, el gasto con dinero en cuenta se desplomó 15,6%, consolidando una mayor dependencia del financiamiento que también se evidencia en el aumento de su participación dentro del consumo total.El fenómeno se vuelve aún más marcado en los rubros esenciales, donde el consumo general cayó 11,2% interanual, pero el uso de tarjetas se incrementó 17,3%, lo que elevó significativamente el peso del crédito en gastos como alimentos, salud, educación, servicios e impuestos.En algunos sectores, las tarjetas concentran gran parte de las operaciones: representan el 74% del gasto en salud y educación y el 45% en impuestos y servicios, mientras que en supermercados y combustibles la caída del consumo se explica exclusivamente por la retracción del gasto en efectivo, con compras financiadas que continúan en alza.El informe también advierte que el deterioro del consumo se profundiza en distintos rubros, con caídas significativas en alimentos, electrodomésticos, indumentaria y telefonía, en línea con otros indicadores del mercado que muestran retrocesos en las ventas minoristas y expectativas empresarias negativas.En términos desestacionalizados, el consumo registró una baja mensual del 3,3% y confirmó una tendencia descendente que se intensifica desde mediados del año pasado, mientras crece el uso de cuotas y financiamiento como estrategia para sostener niveles básicos de consumo en un contexto de ingresos debilitados.