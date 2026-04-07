Fenómeno barrial: The New York Times pone a Milei bajo la lupa por la criptoestafa de $LIBRA

Lo que empezó como una investigación local empieza a tomar dimensiones globales: el prestigioso diario The New York Times se hizo eco del escándalo $LIBRA y publicó una reconstrucción del expediente que sitúa al presidente Javier Milei en el centro de un esquema de fraude financiero vinculado a la criptomoneda. Según el diario estadounidense, el caso “amenaza los cimientos mismos” de un mandatario que llegó al poder con un discurso contra la corrupción.Aunque el Presidente negó repetidamente cualquier vínculo con el lanzamiento de la moneda, el diario estadounidense da cuenta de que existieron siete llamadas telefónicas entre Milei y el empresario Mauricio Novelli la noche del 14 de febrero de 2025. De acuerdo a ese medio, estas comunicaciones ocurrieron “antes y después” de que el presidente promocionara el token en su cuenta de X, incluyendo un código de compra que, según los informes, “no parece haber sido público en ese momento”.El artículo da cuenta de los mensajes de audio recuperados del teléfono de Novelli, que sugieren vínculos económicos directos. El de 2023, donde el trader se refiere a “los 2000 de Milei de siempre” y los describe explícitamente como un “sueldo” mensual mientras este era diputado. El diario estadounidense también menciona otro de 2024, con Milei ya en la presidencia, donde se hace referencia a “los 4000 que hay que darle a Karina”, en referencia a la hermana del mandatario. Además, pone en el radar que se hallaron borradores para un esquema de pago de 1,5 millones de dólares vinculado al nombramiento del consultor estadounidense Hayden Davis como asesor presidencial.El diario estadounidense define técnicamente la maniobra como un “rug pull” (tirón de alfombra), un fraude donde los creadores inflan el valor de un activo y venden en el pico, dejando a los pequeños ahorristas con activos sin valor. Según estimaciones, esta operación causó pérdidas por 250 millones de dólares a los inversores.En tanto, la mirada del medio pone el acento en la investigación que se dio en el Congreso a través de la Comisión $Libra. En este sentido, el Times señala que lo ocurrido no fue un hecho fortuito al citar las palabras del diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien se encuentra a cargo de esa comisión. “No fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente... Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”, había manifestado el legislador.Para el medio neoyorquino, el caso se torna de tal relevancia que hasta le dedicó media página en su edición impresa, por lo que el caso $Libra empezó a dejar de ser un “fenómeno barrial” para convertirse en un escándalo de primera plana mundial.