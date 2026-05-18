Caso Loan: vuelve al naranjal y a la casa de la abuela en busca de reconstruir su desaparición

La medida incluirá una reconstrucción parcial de los hechos ocurridos el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, ubicado en la localidad correntina de 9 de Julio. Entre los lugares que serán recorridos aparecen el naranjal donde Loan fue visto por última vez, la casa de su abuela Catalina y el hotel donde se alojaron algunos de sus familiares.
Fuentes judiciales señalaron que la inspección permitirá al Tribunal Federal adquirir un conocimiento directo del territorio y analizar distancias, tiempos y movimientos vinculados al expediente. También se revisará la zona donde apareció el botín del menor, un hallazgo que la investigación sospecha que pudo haber sido “plantado” por el ex comisario Walter Maciel, uno de los principales imputados del caso.
El juicio oral comenzará el próximo 16 de junio y estará a cargo de los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. En el proceso serán juzgados, entre otros, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, Laudelina Peña y Antonio Benítez, acusados por la supuesta sustracción y ocultamiento del niño.
En paralelo, otro grupo de imputados enfrentará cargos vinculados al presunto encubrimiento y entorpecimiento de la investigación, incluyendo falso testimonio y usurpación de títulos. Mientras la causa avanza hacia el juicio, la familia de Loan continúa reclamando respuestas y mantiene intacta la esperanza de encontrar al niño con vida.