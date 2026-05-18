El Gobierno renovó por 5 años a Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal

El Gobierno le otorgó una renovación por cinco años al cargo de Carlos Alberto Mahiques dentro de la Cámara Federal de Casación Penal. La designación recibió una previa aprobación del Senado y comenzará a regir a partir del 11 de noviembre de 2026.A través del Decreto 367/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció el nombramiento de Mahiques "por el término de cinco años", enmarcando la decisión en las facultades del Poder para la designación de integrantes de tribunales federales, con aval previo del Senado.En el documento publicado por el Gobierno se repasan los antecedentes del magistrado y se recuerda que "oportunamente fue nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto Nº1733 del 5 de noviembre de 2013", para luego ser trasladado a cumplir funciones en el mismo tribunal mediante otra norma de 2018.El pliego del padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, recibió el aval del Senado con apoyo del oficialismo para continuar cinco años más como juez de la Cámara Federal de Casación Penal luego de ser aprobado por 58 votos a favor y 11 votos en contra de parte del interbloque peronista.El juez que renovó su cargo por 5 años cumple 75 años en noviembre, considerando que los magistrados deben abandonar sus funciones a esa edad, con la excepción de que el Presidente lo vuelva a nombrar a partir del aval del Senado, según indica la Constitución, por lo que conservará el cargo hasta el año 2031.