La CGT se pone en marcha contra milei y prepara una movilización masiva por el Día del Trabajador

La CGT se pone en marcha contra milei y prepara una movilización masiva por el Día del TrabajadorLa central obrera afina su estrategia judicial para frenar la reforma laboral y convoca a una marcha a Plaza de Mayo. El plan combina presión en la calle y disputa en tribunales frente al avance del Gobierno.La CGT se encamina a definir un nuevo capítulo de confrontación con el gobierno de Javier Milei. El Consejo Directivo de la central obrera se reunirá en la sede de Azopardo para delinear un plan de acción que incluirá una movilización masiva el próximo 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, con eje en el rechazo a la reforma laboral impulsada por el oficialismo.El encuentro contará con la participación de más de 50 dirigentes sindicales y será encabezado por referentes como Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Oscar Argüello. En ese marco, uno de los puntos centrales será el análisis del escenario judicial tras el fallo que suspendió provisoriamente cerca de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral, un revés clave para la estrategia del Ejecutivo.Desde la central destacaron que la decisión judicial mantiene vigentes derechos laborales fundamentales. “Hoy 83 artículos de derechos colectivos e individuales están frenados por decisión del juez hasta que se decida si pasan el filtro de la constitucionalidad o no”, sostuvo Sola, al tiempo que remarcó que las indemnizaciones deben seguir calculándose bajo la normativa anterior.En paralelo, la CGT avanza en la organización de una movilización a Plaza de Mayo que buscará expresar el rechazo al intento del Gobierno de reactivar la reforma mediante apelaciones. La convocatoria apunta a construir una demostración de fuerza en las calles y a consolidar un frente sindical unificado frente al ajuste.Además del frente judicial y la protesta, el temario incluirá la delicada situación financiera de las obras sociales sindicales y aspectos administrativos internos. Con este esquema, la CGT combina presión institucional y movilización popular en un contexto de creciente conflictividad social y deterioro económico.