08.04.2026 / ECONOMIA

El Central se oxigena por factores externos y Milei celebra mientras las reservas siguen en rojo


El Banco Central logró una fuerte compra de divisas en el mercado cambiario y mostró una recuperación de reservas impulsada por el contexto internacional. Sin embargo, los números netos todavía reflejan fragilidad estructural.




El Banco Central volvió a intervenir con fuerza en el mercado y compró más de u$s100 millones en una sola jornada, en un escenario marcado por la tregua en Medio Oriente que empujó al alza a los activos globales. La autoridad monetaria acumuló así un saldo favorable de u$s4.683 millones en lo que va de 2026, mientras el tipo de cambio mayorista perforó los $1.390 y la brecha cambiaria se redujo por debajo del 20%.

El repunte no se explicó únicamente por la intervención oficial. La suba en las cotizaciones internacionales, especialmente del oro, jugó un papel central en la mejora de las reservas. En ese marco, las reservas brutas crecieron en u$s308 millones y alcanzaron los u$s44.750 millones, el nivel más alto en más de tres semanas.

Desde el propio organismo reconocieron que más de u$s180 millones del incremento se explicaron por valorizaciones externas, lo que dejó en evidencia la dependencia del esquema económico actual respecto de variables internacionales. La tregua entre Estados Unidos e Irán, aunque temporal, generó un alivio en los mercados emergentes que también impactó en los bonos argentinos.

A pesar del optimismo oficial, las reservas netas continuaron en terreno negativo, aunque con una leve mejora. El rojo se redujo a -u$s222 millones, lejos de los -u$s866 millones registrados un mes atrás. El dato expuso que, más allá del rebote coyuntural, el frente externo sigue siendo uno de los principales puntos débiles del programa económico.

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