Crisis del transporte: el Gobierno multará a empresas por la disminución de las frecuencias

Así lo confirmó el organismo a través de un comunicado en el que indica que “la CNRT inició el labrado de actas de infracción y la aplicación de sanciones a las empresas de transporte que no garanticen niveles de servicio adecuados”, debido a la baja cantidad de unidades en circulación.La medida llega en un contexto de fuertes demoras y largas esperas en paradas de la Ciudad y el Conurbano, donde los usuarios volvieron a enfrentar dificultades para trasladarse en medio de un servicio recortado y atravesado por conflictos entre empresas, trabajadores y el Estado.Desde el organismo explicaron que la fiscalización se intensificó durante la jornada y que la reducción de frecuencias se produjo pese a que, según la versión oficial, los pagos fueron realizados en tiempo y forma, en línea con el cronograma previsto para el sector.En ese marco, la CNRT inició procedimientos sancionatorios contra las compañías que no garanticen niveles adecuados de servicio, mientras el Gobierno busca evitar que el conflicto escale y derive en una interrupción más extendida del transporte público.El trasfondo del conflicto incluye reclamos empresariales por atrasos en los subsidios y una retención de tareas impulsada por la UTA ante dificultades para afrontar salarios, lo que impactó directamente en la circulación de unidades y profundizó el malestar entre los pasajeros.En paralelo, el Ejecutivo convocó a una reunión con cámaras del sector para intentar destrabar la situación, mientras persiste la incertidumbre sobre la continuidad del servicio y el alcance de las medidas de fuerza, en un escenario donde incluso algunas líneas dejaron de funcionar por completo.