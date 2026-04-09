Trump quiere señalar organizaciones de izquierda como terroristas y busca incorporar a Argentina

La iniciativa fue planteada en reuniones internacionales de seguridad y forma parte de una estrategia más amplia para alinear a gobiernos de distintos países detrás de esta nueva definición.

Argentina figura entre los países convocados a participar de talleres y encuentros internacionales donde se promoverá esta agenda.

Uno de los principales promotores es Sebastian Gorka, funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, que viene presionando para que más grupos de izquierda sean catalogados como organizaciones terroristas

Funcionarios actuales y exfuncionarios advierten que la estrategia podría politizar el uso del aparato antiterrorista y abrir la puerta a investigaciones sobre opositores.