Máximo Kirchner sobre el cambio en la Ley de Tierras: "Pretenden eliminar todas las restricciones"

El diputado nacional Máximo Kirchner advirtió sobre el avance del Gobierno argentino en modificaciones normativas que amenazan el acceso al agua y la tierra en la Argentina, en el marco del debate por la modificación de la Ley de Glaciares que votó negativamente, y puso en foco que Javier Milei y sus funcionarios "pretenden eliminar todas las restricciones” para entregar la tierra a empresas, personas y entidades gubernamentales extranjeras.El gobierno nacional propone modificar el Capítulo III de la Ley 26.737 desvirtuando su objetivo y naturaleza original. Esto quiere decir que cualquier persona o empresa privada extranjera podría comprar tierras sin ningún tipo de tope o restricción. Incluso entidades gubernamentales pueden quedar exceptuadas por la autoridad de aplicación si en un plazo razonable “notifican un plan de inversiones que sirva al interés público y no constituya un riesgo a la seguridad y soberanía nacional”.Es importante señalar que el límite a este tipo de entidades es de 1.000 hectáreas, pero ya no incluye las excepciones respecto a terrenos ribereños, cuerpos de agua de envergadura e inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera. ¿Qué implica esto? que un gobierno extranjero podría comprar un cuerpo de agua argentino.Kirchner señaló la relación de la modificación de la Ley de Glaciares, que se suma al RIGI, la ley Bases y la reforma laboral -entre otras leyes que condicionan la soberanía argentina- y advirtió que paralelamente el gobierno nacional avanza en el Senado con el despojo al pretender eliminar restricciones para el acceso a la tierra por parte de extranjeros.“Nadie dice que no vengan a invertir en nuestro país. Pero una cosa es que vengan a invertir y el pueblo argentino establezca las condiciones sobre que se haga esa producción. Y otra cosa es que le demos patentes de corso de este Congreso", sentenció el legislador nacional.Y argumentó: "Porque aparte, esta Ley de Glaciares tiene un complemento que se empezó a informar hoy en el Senado, que es la Ley de Tierras”.Kirchner sostuvo que el Gobierno busca modificar la Ley de Tierras eliminando prácticamente todas las restricciones a la propiedad extranjera para empresas y personas. Amplía el marco creando excepciones para que entidades gubernamentales de otros países puedan comprar zonas claves como riberas o cuerpos de agua estratégicos.La modificación a la que se refirió el diputado nacional se vincula con el proyecto del gobierno nacional que se denomina “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y concentra en un solo texto reformas a las leyes que regulan expropiaciones, procedimiento de desalojos, tierras rurales y manejo del fuego, además de ajustes en el Registro de la Propiedad. Es de suma gravedad lo vinculado a las modificaciones respecto a la Ley de Tierras Rurales 26.737 que buscan, al igual que con la modificación de la ley de glaciares, desarmar un conjunto de decisiones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner orientadas a recuperar la capacidad estatal sobre recursos estratégicos.Durante la sesión por la modificación a la ley de Glaciares, Kirchner enumeró las leyes aprobadas en el Congreso que forman parte del plan sistemático del saqueo y no han tenido impacto positivo en la vida de los argentinos y argentinas. En este sentido recordó las tres flexibilizaciones (laboral, impositiva y ambiental) que busca imponer el FMI y que están impactando negativamente en el los ingresos de las provincias.“Se vienen votando leyes en el Congreso que reducen los ingresos de las provincias, pero además a pesar de cómo presentan el RIGI y la Ley Bases estamos ante la serie más baja desde que se mide de la inversión extranjera directa en la Argentina”, advirtió. Y agregó: "Votaron una reforma laboral que iba a generar más empleo, pero sube el desempleo, no sólo sube el desempleo, sino también que el poder adquisitivo de la sociedad cada vez se aleja más del valor de las cosas más elementales para que los argentinos y argentinas puedan tener una vida promedio en sus vidas”.