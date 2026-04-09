Kicillof se plantó en la UBA y acusó a Milei de integrar "una banda de chorros" que quiere vaciar la ciencia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en la Universidad de Buenos Aires el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro Universidad y Ciencia, la pata universitaria de su espacio político. Desde el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, denunció que el gobierno de Javier Milei actúa con “saña” contra el sistema científico y lo calificó como “una manga de chorros e ignorantes”.

Kicillof profundizó sus críticas al afirmar que el Ejecutivo “está incumpliendo leyes, convenios y la Constitución Nacional” y que conduce al país “a un estado de disolución nacional”. Frente a un auditorio colmado de funcionarios bonaerenses, dirigentes y militantes estudiantiles, insistió en que existe un proyecto “refundacional” que busca desfinanciar la universidad pública como parte de un proceso de “destrucción” del entramado científico.El gobernador también alertó sobre un intento de disciplinamiento ideológico. “No solo quieren sacarnos el motor genuino para el desarrollo de nuestra soberanía, además, quieren destruir el pensamiento crítico”, sostuvo, y señaló particularmente el impacto sobre las ciencias sociales y humanidades. En ese marco, volvió a cargar contra la gestión nacional y la definió como una “derecha ignorante y cipaya”.En paralelo, el acto dejó señales hacia la interna peronista. Sin mencionar directamente a Cristina Kirchner, Kicillof planteó la necesidad de construir “nuevas modalidades y formatos de gestión” y advirtió que el peronismo no puede repetir experiencias electorales que luego fracasen en el gobierno. “No nos puede pasar de nuevo que logremos una expresión electoral para ganar las elecciones y, después, tengamos dificultades para gobernar”, afirmó, en un mensaje que buscó ordenar su tropa sin cerrar la puerta a otros sectores.