La industria cayó casi 9% interanual en febrero y encadenó su octava caída consecutiva

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La industria cayó 8,7% interanual en febrero de 2026 y 4% respecto del mes previohttps://t.co/HqozxjA5ns pic.twitter.com/pd360ayTQS  INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 9, 2026

La producción industrial manufacturera cayó un 8,7% interanual en febrero, mientras que bajó un 4% en comparación con enero. De esta manera, encadenó su octavo mes al hilo de merma.Según el reciente informe de INDEC, 14 de los 16 rubros de la industria manufacturera bajaron interanualmente, ya que se registraron caídas en Productos textiles (33,2%), Maquinaria y equipo (29,4%), Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (24,6%), Otros equipos, aparatos e instrumentos (24,6%), Otro equipo de transporte (19,8%) y Prendas de vestir, cuero y calzado (18,2%).También se registraron disminuciones en Productos de caucho y plástico (15,7%), Productos de tabaco (14,9%), Industrias metálicas básicas (12,5%), Otras industrias manufactureras (12,3%), Productos minerales no metálicos (7,2%), Alimentos y bebidas (6,9%), Productos de metal (5,7%) y Madera, papel, edición e impresión (1,5%).En tanto, subió la actividad en Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (19,7%) y Sustancias y productos químicos (3,7%).La situación ya fue reconocida por el propio ministro de Economía, Luis Caputo, el miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde aseguró: "Me preocupa la velocidad de la recuperación. Tenemos potencial para estar creciendo al 9% o 10%”.En este sentido, adelantó: “Por ahí el EMAE (actividad económica) de febrero da para abajo, por ahí la inflación del mes pasado (por la nafta y educación) de más alta, no importa. No nos va a desviar del rumbo. Vamos a llegar a la meta”.