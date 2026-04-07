Transporte en crisis: las cámaras empresarias se reúnen con Provincia y Nación para destrabar el conflicto

En paralelo, desde la Provincia aseguraron que no mantienen deudas con el sector, más allá de los compromisos corrientes, y señalaron que se incrementó el adelanto de subsidios del 50% al 65% con el objetivo de cubrir salarios y evitar una profundización del conflicto.

Las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros del AMBA avanzarán esta semana con una serie de reuniones con funcionarios provinciales y nacionales en un intento por destrabar el conflicto que derivó en recortes de servicio debido al aumento de costos y la falta de definiciones.El primer encuentro será este lunes con el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, donde buscarán coordinar medidas que permitan recomponer el sistema,Según trascendió, reclaman soluciones “estructurales” que permitan normalizar la prestación.Desde las empresas sostienen que el esquema actual es inviable sin una actualización de ingresos y plantean dos alternativas: un incremento de subsidios o una suba de tarifas, lo que abre un dilema para las autoridades económicas por el costo fiscal y el impacto en los usuarios.La negociación continuará el martes con unaMientras tanto, el servicio continúa afectado y con demoras en distintos puntos del AMBA, y desde las cámaras advirtieron que seguirán operando “con el máximo esfuerzo posible”, aunque bajo condiciones económicas “extremadamente limitadas”, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre la normalización del transporte.